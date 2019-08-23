18ª Festa do Abacaxi leva Bonde do Forró e Felipe Fantim a Marataízes

13/06/2019 - O grupo paulista de forró eletrônico Bonde do Forró Crédito: Instagram/@bondedoforro

O clima em Marataízes é só de alegria e comilança. Até domingo (25), a cidade realiza a 18ª edição da Festa do Abacaxi, que neste ano traz concurso gastronômico e shows de Felipe Fantim, Bonde do Forró, Rodrigo Balla e outros.

Nesta sexta-feira (23), a música fica por conta de Felipe, que vai levar o sertanejo universitário para animar os presentes, a partir das 23h. Antes, o evento contará com um Seminário de Educação Tributária para Produtores de Abacaxi, a abertura da tenda gastronômica e o show de Flesh Martins.

A noite de sábado (24) será marcada com o início do 1º Concurso Gastronômico do Abacaxi, às 19h, que premiará as três melhores receitas a base do fruto. A escolha da Rainha da Festa do Abacaxi também é bastante aguardada já que 14 candidatas disputam o reinado. O fechamento do sábado fica por conta dos shows de Liandro do Forró, às 22h, e o Bonde do Forró em seguida.

No domingo (25), a programação começa cedo, às 12h tem chegada da Cavalgada e em seguida, às 13h, Show regional com Rodrigo Balla. A noite acontece a celebração da Santa Missa com Padre Josimar, às 18h, na Igreja Católica de Brejo dos Patos e no palco, show religioso com o Frei Zeca, encerrando com muitas bênçãos a 18ª edição da Festa do Abacaxi de Marataízes.

"Prestigiem esse evento realizado há 18 anos com todo carinho para os nossos produtores, pois eles merecem esse reconhecimento. O sucesso depende de cada um de nós. Desde já parabenizo a todos os envolvidos na realização desta festa e torcemos pelo seu sucesso", convida o prefeito de Marataízes, Tininho Batista.

SERVIÇO

18ª Festa do Abacaxi

Quando: até domingo (25)

Horário: sexta e sábado, a partir das 19h; domingo a partir das 12h

Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (23)

19h: Seminário de Educação Tributária para Produtores de Abacaxi

20h: Abertura da tenda gastronômica

21h: Show com Flesh Martins

23h: Show com Felipe Fantim

Sábado (24)

19h: Abertura da tenda gastronômica e início do 1º Concurso Gastronômico do Abacaxi

20h: Desfile e eleições da Rainha da Festa do Abacaxi 2019

21h30: Entrega das premiações do Concurso do Abacaxi e do 1º Concurso Gastronômico do Abacaxi

22h: Show com Liandro do Forró

0h: Show com Bonde do Forró

Domingo (25)

12h: Chegada da Cavalgada

13h: Show com Rodrigo Balla

18h: Santa Missa com Padre Josemar

19h: Show com Frei Zeca