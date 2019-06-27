'144' estreia com a tendência de séries criadas para o Instagram

Série "144", feita para o Instagram Crédito: Divulgação/Belluna Filmes

Que séries são viciantes e adoramos maratonar, isso já é notícia velha. Em tempos de Netflix, Amazon Prime, HBOGO, Fox Play, Globo Play e outras inúmeras opções de Streaming, está cada vez mais complicado escolher qual das atrações acompanhar (e por qual se apaixonar).

De olho neste filão milionário - que movimentou mais de US$ 5 bilhões nos últimos dois anos apenas no mercado americano -, as séries estão invadindo cada vez mais o Instagram, a rede social mais usada pelos jovens, o público alvo das atrações.

No Brasil, já tivemos alguns exemplos de sucesso, como "Homem de Verdade" (2018), com uma bem-vinda discussão de identidade de gênero. Na dia 28 de junho estreou "144", web-série futurista dirigida por Tiago Braga que promete mostrar uma família tentando sobreviver em um planeta árido e isolado, o Garág, um lugar repleto de mistérios.

Veja o trailer de "144"

A trama, que remete a aventuras apocalípticas, ao estilo "Mad Max", chama a atenção por seu requinte estético, orçamento alto para os padrões de séries feitas para a internet no Brasil (mais de R$ 200 mil) e uma novidade: é desenvolvida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Tiago Braga, porém, adianta que a aventura não vai agradar apenas ao público cristão e esse nem é o objetivo da produção. "Estamos contando uma história universal de luta pela sobrevivência. Em nenhum momento tentaremos doutrinar o público. Não falamos de Deus, Cristo, ou de passagens da Bíblia abertamente. As mensagens são metafóricas, subliminares", explica.

Huacachina, "144", como o nome já sugere, contará com 144 episódios diários de um minuto cada. Serão cinco temporadas e cada uma delas desenvolverá especificamente um personagem dessa família que tenta sobreviver no planeta deserto. Os capítulos serão publicados no Rodada em abril de 2018 no deserto peruano de, "144", como o nome já sugere, contará com 144 episódios diários de um minuto cada. Serão cinco temporadas e cada uma delas desenvolverá especificamente um personagem dessa família que tenta sobreviver no planeta deserto. Os capítulos serão publicados no feed do perfil . O espaço já conta com postagens que mostram bastidores e curiosidades sobre a trama.

INÍCIO

Cena da série para o instagram "144" Crédito: Divulgação/Belluna Filmes

A primeira temporada contará as desventuras de Naavik (Isielson Miranda) e Bêta (Gianlucca Mauad), um homem e seu filho que encontram uma caixa com elementos misteriosos no meio do deserto. O pai acredita estar diante de um guia que pode levar ele e a sua família para um lugar melhor, bem distante das terras áridas em que vivem.

No vídeo, Isielson Miranda traça um perfil de Naavik

Bêta é interpretado por Gianlucca Mauad, um dos destaques juvenis da novela "Jezebel", da Rede Record. Por falar na escalação do elenco, o realizador afirma que apostou no ecletismo para o set de filmagens. "Ser cristão não foi referência para escalar os atores. Fizemos vários testes e o que foi levado em consideração é a adequação à trama. Curiosamente, só dois são seguidores da religião", enumera.

Por falar em adequações, Braga afirma que "144" nasceu de sua paixão pela cultura pop. "Tentamos conceber a história de uma forma ampla, para todos terem acesso. Sou fã de 'Mad Max' (de George Miller). Seu clima seco e opressor foi o norte de tudo. Também usamos como inspiração o universo distópico de 'O Livro de Eli' (dos irmãos Allen e Albert Hughes). Essa trama conta com referências cristãs de forma metafórica, um estilo que quisemos implementar aqui", detalha.

EXPERIÊNCIAS

Cena dos bastidores da série "144", grava no deserto de Huacachina, em Ica, no Peru Crédito: Divulgação/Belluna Filmes

No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas contam com perfis ativos no Instagram, sendo que 90% delas têm menos de 35 anos. Muitos deles ávidos por novidades e por consumir produtos audiovisuais de rápida duração. Pensando nisso, o Instagram criou a plataforma IGTV. Com ele, os usuários podem publicar vídeos de até 60 minutos, porém, em formatos verticais, para facilitar a experiência na versão mobile.

"Não optamos pelo IGTV, pois queríamos mais liberdade de criação, com vídeos supercurtos e mobilidade para criar outras postagens no feed, como bastidores e trailers. O formato vertical, por sua vez, está presente. É uma tendência que veio para ficar", acredita Tiago Braga.

Além dos episódios, as postagens de "144" vão trazer fotos, notas de bastidores e alguns vídeos explicativos de cada capítulo. "Teremos algumas noções bíblicas para quem desejar entender o contexto da história. Queremos fisgar também o público ligado ao evangelho que não tem conteúdo de entretenimento de ficção para curtir", complementa.

DUAS OUTRAS OPÇÕES DO INSTAGRAM

"Homem de Verdade" (2018)

Microssérie sobre masculinidade em 15 episódios de um minuto cada. A trama é criação de Diego Monteiro

"#OrgulhoFamília" (2019)

Série criada pelo próprio Instagram para celebrar o mês do Orgulho LGBTQ+. A atração é comandada por Matheus Mazzafera. A série vai contar com seis episódios, lançados a cada dois dias no IGTV de Matheus. No final de cada episódio, será disponibilizado um conteúdo educativo com dicas para familiares e jovens que estão passando pelo processo de aceitação da sexualidade.

"Menace" (2018)