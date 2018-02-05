10 fantasias mais buscadas para o carnaval 2018

Fantasia de unicórnio Crédito: Instagram/reusevha

Carnaval está aí e quem gosta de aproveitar a maior festa da cultura brasileira certamente já pensou em algum acessório, brilho e fantasia que vai usar para cair na folia. Mas uma, em especial, promete bombar nos bloquinhos e bailes no feriadão: o unicórnio.

Apesar de já despontar nas folias de rua há, pelo menos, três anos, o animal colorido continua super em alta. Segundo um levantamento do Google, o unicórnio foi a fantasia mais buscada no site de pesquisas em janeiro.

Do Carnaval passado até hoje, o ser mitológico gerou muito interesse entre os brasileiros. Se comparadas as duas primeiras semanas de janeiro de 2017 a mesmo período em 2018, o crescimento nas buscas com o termo 'fantasias de unicórnio' é de 12 vezes, informa o site de pesquisas.

Gazeta Online como tendências para o Carnaval 2018. Na época, a estilista da Salinha, Mary de Sá, disse que apesar de o unicórnio realmente ter uma força surreal (no sentido de fama da palavra) ele deve dividir palco com outras figurinhas desta vez ( Em segundo e terceiro lugar, estão as fantasias de sereia e Mulher-Maravilha. Sugestões já anunciadas pelocomo tendências para o Carnaval 2018. Na época, a estilista da Salinha, Mary de Sá, disse que apesar de o unicórnio realmente ter uma força surreal (no sentido de fama da palavra) ele deve dividir palco com outras figurinhas desta vez ( Confira o material completo das tendências aqui ).

A aposta da estilista está em figuras místicas. Para ela, a lua, as estrelas e as constelações podem sair do céu e cair direto nas cabeças de quem for curtir bloquinhos de rua neste ano. "Os adereços de cabeça sempre são os campeões. Então, por que não uns arcos com estrelas, por exemplo?", diz ela, que também não descarta o uso de glitter e brilho. "Isso não vai sair de moda nunca", brinca.

A lista das fantasias mais buscadas no Google

1 - Fantasia de unicórnio

2 - Fantasia de sereia

3 - Fantasia de mulher maravilha

4 - Fantasia de Moana

5 - Fantasia de índia

6 - Fantasia de arlequina

7 - Fantasia de ladybug

8 - Fantasia do homem aranha

9 - Fantasia da Minnie