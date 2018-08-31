10 bandas de rock capixaba na disputa das últimas vagas do Vitória Rock Festival

Chegou a hora das últimas vagas para a final do Vitória Rock Festival serem preenchidas. No próximo dia 15 de setembro, mais 10 bandas capixabas do gênero participam da terceira etapa de classificação do concurso na caça das três últimas vagas para as apresentações em dezembro.
Nesta 3ª etapa, as bandas selecionadas na categoria Original Band, ou seja, bandas autorais, foram: 5 Nós, The Devils, André Prando e Riffbiller. Já na categoria King of Cover de bandas covers estão na disputa: Dona Fran (Led Zeppelin), Everlong (Foo Fighters), Beast Sides (Iron Maiden), Pink Flaming (Pink Floyd), Quintal Selvagem (The Police) e Yellow (Coldplay).
E além das 10 bandas que disputam a 3ª etapa, o evento ainda terá uma atração extra, show exclusivo da banda Símios. Depois de 13 anos afastados da formação mais clássica que o grupo conheceu, Danny Boy, Macacko (Gustavo), Piui (Bruno Zanetti) e Cachalote (Ricardo Mendes) se reencontram para um show único no festival. Uma oportunidade para matar as saudades desse quarteto que tocou e fez história dentro do movimento autoral do rock capixaba. Tempo e o Vento, Rodeado de Green, Vamo Acender, Euforia Etílica são algumas das canções que estarão no set list.
O CONCURSO
As três bandas escolhidas nesta terceira etapa, uma autoral e duas covers, disputam o título de campeã ao lado das outras bandas que foram escolhidas nas duas etapas anteriores. Na final, apenas duas bandas vencedoras, uma na categoria autoral e outra na categoria cover, ganham cada uma, uma moto Harley-Davidson Iron 883 0km.
Para quem quiser torcer pela sua banda favorita ou apenas curtir a vibe rock n roll e outras atrações do evento, os ingressos já estão à venda na concessionária Vitória Harley-Davidson e em outros pontos de vendas, no valor único do lote promocional de R$ 30,00.
Serviço:
3ª etapa do Vitória Rock Festival
Quando: 15 de setembro, das 13h às 23h45
Onde: no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá
Ingressos: Lote promocional: R$ 30,00 (valor único)
Pontos de vendas: Loja Vitória Harley-Davidson (venda apenas em dinheiro End.: Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; ou pelo site do www.blueticket.com.br
Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis