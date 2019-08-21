1º Vitória Jazz e Blues começa nesta quinta com maratona de shows

Lucille Berce Crédito: Instagram/@lucillebercejazz

A música e a gastronomia vão tomar conta de Vitória a partir de hoje durante o 1º Vitória Jazz e Blues Festival. Serão oito dias com mais de 15 artistas nacionais e locais se apresentando no estacionamento do Shopping Vitória.

A entrada é gratuita e a estrutura conta ainda com área específica para a recreação infantil. O festival também vai contar com um variado cardápio com carnes, hambúrgueres, massas, doces e mais de 40 rótulos de cervejas artesanais.

As apresentações musicais terão início hoje, com Flávio Guimarães e Otávio Rocha, de São Paulo, e o grupo capixaba Santluis.

Na sexta-feira (23), tocam Like a Boss e Big Bat Blues Band. Guitarrista e um dos fundadores do Big Bat Blues, Cláudio França enxerga o festival como uma oportunidade de projetar Vitória no cenário nacional da música.

"A ideia do festival é a exposição de uma ilha que é musical, é colocação de Vitória no cenário nacional e mundial do jazz e do blues, pois a Capital sempre foi um expoente musical e toda essa poesia da nossa ilha precisa ser elevada", pontua.

A banda vai lançar o terceiro álbum durante o festival. Intitulado "#3", o CD é composto por nove faixas autorais – as músicas também estão disponíveis no vinil. O trabalho foi gravado no estúdio Funky Pirata e mixado em Nova York, nos Estados Unidos.

A Banda Big Bat Blues Band ganhou o passaporte para a final na categoria Original Band Crédito: CIRO TRIGO / Divulgação

No sábado (24), sobem ao palco Sunrise Blues Band e Ensaio Aberto com Emerson Arsy quarteto. A programação deste fim de semana se encerra no domingo (25) com Expresso Blues, mas se reinicia na próxima quinta (29) e segue até domingo (1º).

ERA DE OURO

Um dos destaques da programação é a maranhense Lucille Berce Jazz. Ela, Blueszoones and Dona Fran se apresentam na segunda semana do evento, no dia 31.

Lucille promete recriar a atmosfera do jazz das décadas de 1930, 1940 e 1950 como forma de homenagem à era do "Old Hollywood".

"Vou levar o show que tenho feito em festivais. Será basicamente uma homenagem à era das divas do jazz como Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Faremos versões próprias dos clássicos dessas décadas", anuncia.

Lucille é natural do Maranhão, mas atualmente mora em São Paulo. Antes, morou em Curitiba por cerca de três anos.

A estreia dela no Estado aconteceu no ano passado durante o festival de jazz de Pedra Azul. "Não sabia bem como seria a recepção, mas depois vi que a galera conhece e apoia a cena musical. O estado é um lugar promissor para jazz e blues. Espero que todo mundo curta o nosso show."

PROGRAMAÇÃO

22/08 - Flávio Guimarães x Otavio Rocha (SP) + Santluis (ES)

23/08 - Like a Boss (ES) + Big Bat Blues Band (ES)

24/08 - Sunrise Blues Band (ES) + Ensaio Aberto com Emerson Arsy quarteto (ES)

25/08 - Expresso Blues (ES)

29/08 - Blues Sociedade Acústica + Jefferson Gonçalves (RJ) + Saulo Simonassi (ES)

30/08 - Zé Moreira + Marcelo Coelho (SP) + The Head Cutters (RS)

31/08 - Lucile Berce Jazz (SP) + Blueszoones and Dona Fran (ES)

01/09 - Jazz e Bossa com Elas

Local: Estacionamento do Shopping Vitória.