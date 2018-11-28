1ª Feira Literária de Cariacica vai divulgar a produção local

Feira Literária de Cariacica (Flicari) traz visibilidade aos escritores da cidade Crédito: Lucas Calazans/PMC

Com o objetivo de mostrar a literatura produzida no município, a Academia Cariaciquense de Letras (ACL) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) realizam a 1ª Feira Literária de Cariacica (Flicari). De quinta (29) a sábado (1), lançamentos literários, sorteios de livros, sarau de poesia, apresentações culturais de dança e música estão na programação gratuita que ocupa todas os espaços do Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande.

"A ideia é juntar uma grande quantidade de escritores, promover essa literatura feita aqui e que outros municípios conheçam o que é produzido em Cariacica. Teremos atrações culturais, exposição, venda de livros tudo para agradar o público. Esperamos cerca de 300 pessoas por dia na feira", explica o escritor e membro do comitê organizador, Marcos Bubach.

PRODUÇÃO LOCAL

Segundo Marcos, Cariacica tem uma produção constante de livros. "Por aqui, costumeiramente, são lançados livros do gênero poesia. Temos o número de oito títulos lançados pela lei de incentivo, fora as outras formas de lançamento que não temos controle. Quem tem condição financeira consegue lançar a obra direto no mercado. Assim, acredito que sejam 25 títulos por ano, podendo ser maior a produção", complementa.

O organizador explica que a demora em produzir um evento desse porte no município se deu em maior parte pela mão de obra. "Vemos eventos como a Bienal de Cachoeiro e a feira na Ufes, que são de porte estadual, e queríamos fazer um municipal. Mas dificuldade maior é a mão de obra. Mesmo com pouca verba, conseguimos fazer um evento, de porte menor mas é realizado. Agora, se não tiver gente para cuidar das atrações, divulgação e realização fica complicado. A dificuldade foi juntar pessoas para desenvolver a ideia", conta.

VERBA E AMPLIAÇÃO

Bubach explica que o evento é realizado com renda de doações e espera que ano que vem receba apoio maior para ampliar a programação: "Aqui, a gente não conseguiu verba. Nosso apoio foram doações de empresas e outras academias. Esperamos que ano que vem o apoio seja maior".

Almejando a visibilidade maior dos escritores e poetas cariaciquenses, a 1ª Flicari ainda terá lançamento coletivo de obras. Ao todo, serão cerca de 8 a 10 obras, na sexta-feira. Na ocasião, 70 livros serão doados para os participantes da feira, explica Bubach.

Além disso, o evento terá uma programação pequena, mas atrativa. "Concurso literário, sarau poético com escritores de outas cidades, concurso de declamação de poemas... Tudo isso está na programação. É enxuta, mas temos domínio sobre ela. Ano que veem queremos ampliá-la também para o período matutino".





Programação da 1ª Feira Literária de Cariacica (Flicari):

Quinta (29/11)

13h  Credenciamento

14h30  Fanfacongo  Apresentação de abertura da banda Fanfacongo da Apae

15h  Solenidade  Solenidade oficial de abertura da 1ª Flicari

15h30  Competição interescolar de declamação de poesias

16h30  Teatro  apresentação teatral com o grupo Motim de Teatro

18h30  Atração musical com o cantor Carlos Bona

19h  Lançamento  culminância do concurso Semente Literária  7ª edição

Sexta (30/11)

13h  Credenciamento

14h  Lançamento do selo Shakespeare, sarau e esquete teatral com Hudson Braga.

16h  Oficina de Trova com Clério José Borges e Roberto Vasco, da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAPT  CTC)

17h  Lançamento coletivo de livros de escritores da Grande Vitória.

18h30  Atração musical: apresentação da Camerata de Violões de Cariacica com maestro Fleverson Tavares

19h30  Solenidade de posse com os membros fundadores da Academia Cariaciquense de Letras (ACL).

Sábado (1°/12)

13h  Credenciamento

14h30  Amigo Livro  evento Amigo Livro com Show do Livrão, sorteios e lançamento de livros com os escritores Tammy Luciano e Chris Melo

19h  Encerramento da Flicari: sarau lítero-musical com a cantora Thayz Ferreira e cerimônia de encerramento oficial da FLICARI com o presidente da ACL.

19h  Apresentação de balé com o Studio de Dança Jaqueline Alves, no primeiro andar  Teatro

Serviço:

1ª Feira Literária de Cariacica (Flicari)

Quando: de 29 de novembro a 1º de dezembro

Onde: Centro Cultural Frei Civitella, avenida Expedito Garcia, 220, Campo Grande, Cariacica.

Entrada gratuita

Realização: Academia Cariaciquense de Letras (ACL) e Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult)