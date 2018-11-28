1ª Feira Literária de Cariacica vai divulgar a produção local

Com o objetivo de mostrar a literatura produzida no município, a Academia Cariaciquense de Letras (ACL) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) realizam a 1ª Feira Literária de Cariacica (Flicari). De quinta (29) a sábado (1), lançamentos literários, sorteios de livros, sarau de poesia, apresentações culturais de dança e música estão na programação gratuita que ocupa todas os espaços do Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande.
"A ideia é juntar uma grande quantidade de escritores, promover essa literatura feita aqui e que outros municípios conheçam o que é produzido em Cariacica. Teremos atrações culturais, exposição, venda de livros tudo para agradar o público. Esperamos cerca de 300 pessoas por dia na feira", explica o escritor e membro do comitê organizador, Marcos Bubach.
PRODUÇÃO LOCAL
Segundo Marcos, Cariacica tem uma produção constante de livros. "Por aqui, costumeiramente, são lançados livros do gênero poesia. Temos o número de oito títulos lançados pela lei de incentivo, fora as outras formas de lançamento que não temos controle. Quem tem condição financeira consegue lançar a obra direto no mercado. Assim, acredito que sejam 25 títulos por ano, podendo ser maior a produção", complementa.
O organizador explica que a demora em produzir um evento desse porte no município se deu em maior parte pela mão de obra. "Vemos eventos como a Bienal de Cachoeiro e a feira na Ufes, que são de porte estadual, e queríamos fazer um municipal. Mas dificuldade maior é a mão de obra. Mesmo com pouca verba, conseguimos fazer um evento, de porte menor mas é realizado. Agora, se não tiver gente para cuidar das atrações, divulgação e realização fica complicado. A dificuldade foi juntar pessoas para desenvolver a ideia", conta.
VERBA E AMPLIAÇÃO
Bubach explica que o evento é realizado com renda de doações e espera que ano que vem receba apoio maior para ampliar a programação: "Aqui, a gente não conseguiu verba. Nosso apoio foram doações de empresas e outras academias. Esperamos que ano que vem o apoio seja maior".
Almejando a visibilidade maior dos escritores e poetas cariaciquenses, a 1ª Flicari ainda terá lançamento coletivo de obras. Ao todo, serão cerca de 8 a 10 obras, na sexta-feira. Na ocasião, 70 livros serão doados para os participantes da feira, explica Bubach.
Além disso, o evento terá uma programação pequena, mas atrativa. "Concurso literário, sarau poético com escritores de outas cidades, concurso de declamação de poemas... Tudo isso está na programação. É enxuta, mas temos domínio sobre ela. Ano que veem queremos ampliá-la também para o período matutino".
Programação da 1ª Feira Literária de Cariacica (Flicari):
Quinta (29/11)
13h Credenciamento
14h30 Fanfacongo Apresentação de abertura da banda Fanfacongo da Apae
15h Solenidade Solenidade oficial de abertura da 1ª Flicari
15h30 Competição interescolar de declamação de poesias
16h30 Teatro apresentação teatral com o grupo Motim de Teatro
18h30 Atração musical com o cantor Carlos Bona
19h Lançamento culminância do concurso Semente Literária 7ª edição
Sexta (30/11)
13h Credenciamento
14h Lançamento do selo Shakespeare, sarau e esquete teatral com Hudson Braga.
16h Oficina de Trova com Clério José Borges e Roberto Vasco, da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAPT CTC)
17h Lançamento coletivo de livros de escritores da Grande Vitória.
18h30 Atração musical: apresentação da Camerata de Violões de Cariacica com maestro Fleverson Tavares
19h30 Solenidade de posse com os membros fundadores da Academia Cariaciquense de Letras (ACL).
Sábado (1°/12)
13h Credenciamento
14h30 Amigo Livro evento Amigo Livro com Show do Livrão, sorteios e lançamento de livros com os escritores Tammy Luciano e Chris Melo
19h Encerramento da Flicari: sarau lítero-musical com a cantora Thayz Ferreira e cerimônia de encerramento oficial da FLICARI com o presidente da ACL.
19h Apresentação de balé com o Studio de Dança Jaqueline Alves, no primeiro andar Teatro
Serviço:
1ª Feira Literária de Cariacica (Flicari)
Quando: de 29 de novembro a 1º de dezembro
Onde: Centro Cultural Frei Civitella, avenida Expedito Garcia, 220, Campo Grande, Cariacica.
Entrada gratuita
Realização: Academia Cariaciquense de Letras (ACL) e Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult)
Informações: (27) 9 9512-2130.