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CINEMA

'Um Príncipe em Nova York' pode ganhar continuação após 30 anos

Novidade foi mostrada ainda apenas como uma imagem, durante uma apresentação da Paramount no CinemaCon

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 21:20
Coming to America (1988) Directed by John Landis Shown from left: Eddie Murphy (as Prince Akeem), Arsenio Hall (as Semmi) Crédito: Divulgação
Se você estava com saudades do filme Um Príncipe em Nova York, estrelado por Eddie Murphy, pode se animar: a Paramount deu indícios de que pode lançar uma sequência do longa nos próximos anos.
De acordo com o site MovieWeb, a novidade foi mostrada ainda apenas como uma imagem, durante uma apresentação da Paramount no CinemaCon, evento que reúne produtoras de filmes. Nela, diversas imagens dos longas que devem ser lançados futuramente pela Paramount foram exibidos, entre eles, a sequência de Um Príncipe em Nova York, nomeado como Coming 2 America, em referência ao nome original do longa, Coming To America.
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O filme foi lançado há quase três décadas, em 1988, e mostrava um Eddie Murphy ainda em início de carreira como protagonista. O ator interpreta Akeem, príncipe de um país africano que vai aos Estados Unidos e se envolve em diversas situações engraçadas.
O jornalista Erik Davis, do site Fandango, também comentou o tema em seu Twitter: "O último teaser da Paramount mostrou todos os seus próximos títulos na tela, com os finais sendo Um Príncipe em Nova York 2 e Guerra Mundial Z 2, mas nenhum deles foi mencionado durante a apresentação no Cinemacon."

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