'Turma da Mônica' ganhará crossover com o 'Menino Maluquinho'

Mônica e o Menino Maluquinho Crédito: Divulgação

Os desenhistas Ziraldo e Maurício de Sousa anunciaram o lançamento de uma história que trará um crossover envolvendo personagens dos universos da Turma da Mônica e do Menino Maluquinho.

De acordo com O Globo, a obra será feita em parceria com o escritor Manuel Filho e deve se chamar Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica.

O lançamento ocorrerá na próxima Bienal Internacional do Livro em São Paulo, no dia 4 de agosto.

Além dos personagens que dão nome à obra, também devem estar presentes Cebolinha, Cascão, Magali, Franjinha e Bidu, por parte de Maurício de Sousa, e Julieta, Bocão, Junim e Lúcio, personagens de Ziraldo.