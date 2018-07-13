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QUADRINHOS

'Turma da Mônica' ganhará crossover com o 'Menino Maluquinho'

Ziraldo e Maurício de Sousa pretendem lançar livro juntando os dois universos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 17:04

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 17:04

Mônica e o Menino Maluquinho Crédito: Divulgação
Os desenhistas Ziraldo e Maurício de Sousa anunciaram o lançamento de uma história que trará um crossover envolvendo personagens dos universos da Turma da Mônica e do Menino Maluquinho.
De acordo com O Globo, a obra será feita em parceria com o escritor Manuel Filho e deve se chamar Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica.
O lançamento ocorrerá na próxima Bienal Internacional do Livro em São Paulo, no dia 4 de agosto.
Além dos personagens que dão nome à obra, também devem estar presentes Cebolinha, Cascão, Magali, Franjinha e Bidu, por parte de Maurício de Sousa, e Julieta, Bocão, Junim e Lúcio, personagens de Ziraldo.
Na trama, Mônica e Maluquinho acham bilhetes premiados para visitar uma montanha mágica em barras de chocolate - algo parecido com a premissa do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate - e podem escolher alguns amigos para ir com eles.

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