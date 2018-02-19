Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

'Três Anúncios para um Crime' leva Bafta 2018 de melhor filme

Confira os vencedores da edição deste ano do Oscar britânico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 17:17

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 17:17

'Três anúncios para um crime' é o vencedor do Bafta 2018 de Melhor Filme Crédito: Divulgação
O longa "Três Anúncios para um Crime", do diretor britânico Martin McDonagh, conquistou cinco prêmios da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), inclusive a estatueta de melhor filme do ano.
A premiação ocorreu neste domingo, dia 17, em cerimônia realizada no Royal Albert Hall, em Londres. "Três Anúncios para um Crime" superou o favorito "A Forma da Água", do mexicano Guillermo del Toro. O Bafta é considerado como o Oscar do cinema britânico.
Em protesto contra o assédio sexual na indústria cinematográfica, diversas atrizes se vestiram de preto. Fonte: Associated Press.
Confira abaixo todos os vencedores do BAFTA 2018 (em azul):
Melhor Filme
Três Anúncios Para um Crime - vencedor
Me Chame Pelo Seu Nome
O Destino de uma Nação
Dunkirk
A Forma da Água
Melhor Filme Britânico
O Destino de uma Nação
A Morte de Stalin
Reino de Deus
Três Anúncios Para um Crime  vencedor
Lady Macbeth
Paddington 2
Melhor Diretor
Denis Villeneuve - Blade Runner 2049
Luca Guadagnino  Me Chame Pelo Seu Nome
Guillermo del Toro  A Forma da Água - vencedor
Christopher Nolan  Dunkirk
Martin McDonagh  Três Anúncios Para um Crime
Melhor Atriz
Annette Bening - Film Stars Dont Die in Liverpool
Margot Robbie  Eu, Tonya
Frances McDormand  Três Anúncios Para um Crime - vencedora
Sally Hawkins  A Forma da Água
Saoirse Ronan - Lady Bird
Melhor Ator
Daniel Day-Lewis - Trama Fantasma
Gary oldman  O Destino de Uma Nação - vencedor
Daniel Kaluuya  Corra!
Jamie Bell  Film Stars Don't Die in Liverpool
Timothée Chalamet  Me Chame Pelo Seu Nome
Melhor Atriz Coadjuvante
Allison Janney - Eu, Tonya - vencedora
Kristin Scott Thomas - O Destino de uma Nação
Laurie Metcalf - Lady Bird
Lesley Manville - Trama Fantasma
Octavia Spencer - A Forma da Água
Melhor Ator Coadjuvante
Christopher Plummer - Todo o Dinheiro do Mundo
Hugh Grant - Paddington 2
Sam Rockwell - Três Anúncios Para um Crime - vencedor
Willem Dafoe - Projeto Flórida
Woody Harrelson - Três Anúncios Para um Crime
Melhor Filme em Língua Estrangeira
Elle
First They Killed My Father [Primeiro Eles Mataram Meu Pai]
Sem Amor
A Criada - vencedor
O Apartamento
Melhor Documentário
Eu Não Sou Seu Negro - vencedor
Cidade de Fantasmas
Ícaro
Jane
Uma Verdade Mais Inconveniente
Melhor Fotografia
O Destino de uma Nação - Bruno Delbonnel
Dunkirk - Hoyte van Hoytema
Blade Runner 2049 - Roger Deakins - vencedor
A Forma da Água - Dan Laustsen
Três Anúncios Para um Crime - Ben Davis
Melhor Edição
A Chegada - Joe Walker
Até o Último Homem - John Gilbert - vencedor
La La Land: Cantando Estações - Tom Cross
Animais Noturnos - Joan Sober
Manchester à Beira-mar - Jennifer Lame
Melhor Maquiagem e Cabelo
Baby Driver - Jonathan Amos, Paul Machliss - vencedores
Blade Runner 2049 - Joe Walker
Dunkirk - Lee Smith
A Forma da Água - Sidney Wolinsky
Três Anúncios Para um Crime - Jon Gregory
Melhor Design de Produção
A Bela e a Fera - Sarah Greenwood, Katie Spencer
A Forma da Água - Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau - vencedores
Blade Runner 2049 - Dennis Gassner, Alessandra Querzola
O Destino de uma Nação - Sarah Greenwood, Katie Spencer
Dunkirk - Nathan Crowley, Gary Fettis
Melhores Efeitos Visuais
Dunkirk
A Forma da Água
Star Wars: Os Últimos Jedi
Blade Runner 2049 - vencedor
Planeta dos Macacos: A Guerra
Melhor Trilha Sonora Original
Blade Runner 2049 - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer
O Destino de uma Nação - Dario Marianelli
A Forma da Água - Alexandre Desplat - vencedor
Dunkirk - Hans Zimmer
Trama Fantasma - Jonny Greenwood
Melhor Animação
Com Amor, Van Gogh - Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Ivan Mactaggart
Coco - Lee Unkrich, Darla K. Anderson - vencedor
Minha Vida de Abobrinha - Claude Barras, Max Karli
Melhor Som
Dunkirk - Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten
Baby Driver - Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater
Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth, Theo Green
A Forma da Água - Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern
Star Wars: Os Últimos Jedi - Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood
Melhor Curta-metragem Britânico
Aamir
Cowboy Dave - vencedor
A Drowning Man [Um Homem se Afogando]
Work [Trabalho]
Wren Boys
Melhor Curta-metragem de Animação Britânico
Have Heart [Tenha Coração]
Poles Apart - vencedor
Mamoon
Revelação (voto do público)
Daniel Kaluuya - vencedor
Florence Pugh
Josh O'Connor
Timothée Chalamet
Tessa Thompson

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados