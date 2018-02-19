'Três Anúncios para um Crime' leva Bafta 2018 de melhor filme

O longa "Três Anúncios para um Crime", do diretor britânico Martin McDonagh, conquistou cinco prêmios da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), inclusive a estatueta de melhor filme do ano.
A premiação ocorreu neste domingo, dia 17, em cerimônia realizada no Royal Albert Hall, em Londres. "Três Anúncios para um Crime" superou o favorito "A Forma da Água", do mexicano Guillermo del Toro. O Bafta é considerado como o Oscar do cinema britânico.
Em protesto contra o assédio sexual na indústria cinematográfica, diversas atrizes se vestiram de preto. Fonte: Associated Press.
Confira abaixo todos os vencedores do BAFTA 2018 (em azul):
Melhor Filme
Três Anúncios Para um Crime - vencedor
Me Chame Pelo Seu Nome
O Destino de uma Nação
Dunkirk
A Forma da Água
Melhor Filme Britânico
O Destino de uma Nação
A Morte de Stalin
Reino de Deus
Três Anúncios Para um Crime vencedor
Lady Macbeth
Paddington 2
Melhor Diretor
Denis Villeneuve - Blade Runner 2049
Luca Guadagnino Me Chame Pelo Seu Nome
Guillermo del Toro A Forma da Água - vencedor
Christopher Nolan Dunkirk
Martin McDonagh Três Anúncios Para um Crime
Melhor Atriz
Annette Bening - Film Stars Dont Die in Liverpool
Margot Robbie Eu, Tonya
Frances McDormand Três Anúncios Para um Crime - vencedora
Sally Hawkins A Forma da Água
Saoirse Ronan - Lady Bird
Melhor Ator
Daniel Day-Lewis - Trama Fantasma
Gary oldman O Destino de Uma Nação - vencedor
Daniel Kaluuya Corra!
Jamie Bell Film Stars Don't Die in Liverpool
Timothée Chalamet Me Chame Pelo Seu Nome
Melhor Atriz Coadjuvante
Allison Janney - Eu, Tonya - vencedora
Kristin Scott Thomas - O Destino de uma Nação
Laurie Metcalf - Lady Bird
Lesley Manville - Trama Fantasma
Octavia Spencer - A Forma da Água
Melhor Ator Coadjuvante
Christopher Plummer - Todo o Dinheiro do Mundo
Hugh Grant - Paddington 2
Sam Rockwell - Três Anúncios Para um Crime - vencedor
Willem Dafoe - Projeto Flórida
Woody Harrelson - Três Anúncios Para um Crime
Melhor Filme em Língua Estrangeira
Elle
First They Killed My Father [Primeiro Eles Mataram Meu Pai]
Sem Amor
A Criada - vencedor
O Apartamento
Melhor Documentário
Eu Não Sou Seu Negro - vencedor
Cidade de Fantasmas
Ícaro
Jane
Uma Verdade Mais Inconveniente
Melhor Fotografia
O Destino de uma Nação - Bruno Delbonnel
Dunkirk - Hoyte van Hoytema
Blade Runner 2049 - Roger Deakins - vencedor
A Forma da Água - Dan Laustsen
Três Anúncios Para um Crime - Ben Davis
Melhor Edição
A Chegada - Joe Walker
Até o Último Homem - John Gilbert - vencedor
La La Land: Cantando Estações - Tom Cross
Animais Noturnos - Joan Sober
Manchester à Beira-mar - Jennifer Lame
Melhor Maquiagem e Cabelo
Baby Driver - Jonathan Amos, Paul Machliss - vencedores
Blade Runner 2049 - Joe Walker
Dunkirk - Lee Smith
A Forma da Água - Sidney Wolinsky
Três Anúncios Para um Crime - Jon Gregory
Melhor Design de Produção
A Bela e a Fera - Sarah Greenwood, Katie Spencer
A Forma da Água - Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau - vencedores
Blade Runner 2049 - Dennis Gassner, Alessandra Querzola
O Destino de uma Nação - Sarah Greenwood, Katie Spencer
Dunkirk - Nathan Crowley, Gary Fettis
Melhores Efeitos Visuais
Dunkirk
A Forma da Água
Star Wars: Os Últimos Jedi
Blade Runner 2049 - vencedor
Planeta dos Macacos: A Guerra
Melhor Trilha Sonora Original
Blade Runner 2049 - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer
O Destino de uma Nação - Dario Marianelli
A Forma da Água - Alexandre Desplat - vencedor
Dunkirk - Hans Zimmer
Trama Fantasma - Jonny Greenwood
Melhor Animação
Com Amor, Van Gogh - Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Ivan Mactaggart
Coco - Lee Unkrich, Darla K. Anderson - vencedor
Minha Vida de Abobrinha - Claude Barras, Max Karli
Melhor Som
Dunkirk - Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten
Baby Driver - Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater
Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth, Theo Green
A Forma da Água - Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern
Star Wars: Os Últimos Jedi - Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood
Melhor Curta-metragem Britânico
Aamir
Cowboy Dave - vencedor
A Drowning Man [Um Homem se Afogando]
Work [Trabalho]
Wren Boys
Melhor Curta-metragem de Animação Britânico
Have Heart [Tenha Coração]
Poles Apart - vencedor
Mamoon
Revelação (voto do público)
Daniel Kaluuya - vencedor
Florence Pugh
Josh O'Connor
Timothée Chalamet
Tessa Thompson