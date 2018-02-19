'Três Anúncios para um Crime' leva Bafta 2018 de melhor filme

'Três anúncios para um crime' é o vencedor do Bafta 2018 de Melhor Filme Crédito: Divulgação

O longa "Três Anúncios para um Crime", do diretor britânico Martin McDonagh, conquistou cinco prêmios da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), inclusive a estatueta de melhor filme do ano.

A premiação ocorreu neste domingo, dia 17, em cerimônia realizada no Royal Albert Hall, em Londres. "Três Anúncios para um Crime" superou o favorito "A Forma da Água", do mexicano Guillermo del Toro. O Bafta é considerado como o Oscar do cinema britânico.

Em protesto contra o assédio sexual na indústria cinematográfica, diversas atrizes se vestiram de preto. Fonte: Associated Press.

Confira abaixo todos os vencedores do BAFTA 2018 (em azul):

Melhor Filme

Três Anúncios Para um Crime - vencedor

Me Chame Pelo Seu Nome

O Destino de uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

Melhor Filme Britânico

O Destino de uma Nação

A Morte de Stalin

Reino de Deus

Três Anúncios Para um Crime  vencedor

Lady Macbeth

Paddington 2

Melhor Diretor

Denis Villeneuve - Blade Runner 2049

Luca Guadagnino  Me Chame Pelo Seu Nome

Guillermo del Toro  A Forma da Água - vencedor

Christopher Nolan  Dunkirk

Martin McDonagh  Três Anúncios Para um Crime

Melhor Atriz

Annette Bening - Film Stars Dont Die in Liverpool

Margot Robbie  Eu, Tonya

Frances McDormand  Três Anúncios Para um Crime - vencedora

Sally Hawkins  A Forma da Água

Saoirse Ronan - Lady Bird

Melhor Ator

Daniel Day-Lewis - Trama Fantasma

Gary oldman  O Destino de Uma Nação - vencedor

Daniel Kaluuya  Corra!

Jamie Bell  Film Stars Don't Die in Liverpool

Timothée Chalamet  Me Chame Pelo Seu Nome

Melhor Atriz Coadjuvante

Allison Janney - Eu, Tonya - vencedora

Kristin Scott Thomas - O Destino de uma Nação

Laurie Metcalf - Lady Bird

Lesley Manville - Trama Fantasma

Octavia Spencer - A Forma da Água

Melhor Ator Coadjuvante

Christopher Plummer - Todo o Dinheiro do Mundo

Hugh Grant - Paddington 2

Sam Rockwell - Três Anúncios Para um Crime - vencedor

Willem Dafoe - Projeto Flórida

Woody Harrelson - Três Anúncios Para um Crime

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Elle

First They Killed My Father [Primeiro Eles Mataram Meu Pai]

Sem Amor

A Criada - vencedor

O Apartamento

Melhor Documentário

Eu Não Sou Seu Negro - vencedor

Cidade de Fantasmas

Ícaro

Jane

Uma Verdade Mais Inconveniente

Melhor Fotografia

O Destino de uma Nação - Bruno Delbonnel

Dunkirk - Hoyte van Hoytema

Blade Runner 2049 - Roger Deakins - vencedor

A Forma da Água - Dan Laustsen

Três Anúncios Para um Crime - Ben Davis

Melhor Edição

A Chegada - Joe Walker

Até o Último Homem - John Gilbert - vencedor

La La Land: Cantando Estações - Tom Cross

Animais Noturnos - Joan Sober

Manchester à Beira-mar - Jennifer Lame

Melhor Maquiagem e Cabelo

Baby Driver - Jonathan Amos, Paul Machliss - vencedores

Blade Runner 2049 - Joe Walker

Dunkirk - Lee Smith

A Forma da Água - Sidney Wolinsky

Três Anúncios Para um Crime - Jon Gregory

Melhor Design de Produção

A Bela e a Fera - Sarah Greenwood, Katie Spencer

A Forma da Água - Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau - vencedores

Blade Runner 2049 - Dennis Gassner, Alessandra Querzola

O Destino de uma Nação - Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dunkirk - Nathan Crowley, Gary Fettis

Melhores Efeitos Visuais

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Blade Runner 2049 - vencedor

Planeta dos Macacos: A Guerra

Melhor Trilha Sonora Original

Blade Runner 2049 - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

O Destino de uma Nação - Dario Marianelli

A Forma da Água - Alexandre Desplat - vencedor

Dunkirk - Hans Zimmer

Trama Fantasma - Jonny Greenwood

Melhor Animação

Com Amor, Van Gogh - Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Ivan Mactaggart

Coco - Lee Unkrich, Darla K. Anderson - vencedor

Minha Vida de Abobrinha - Claude Barras, Max Karli

Melhor Som

Dunkirk - Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten

Baby Driver - Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater

Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth, Theo Green

A Forma da Água - Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern

Star Wars: Os Últimos Jedi - Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood

Melhor Curta-metragem Britânico

Aamir

Cowboy Dave - vencedor

A Drowning Man [Um Homem se Afogando]

Work [Trabalho]

Wren Boys

Melhor Curta-metragem de Animação Britânico

Have Heart [Tenha Coração]

Poles Apart - vencedor

Mamoon

Revelação (voto do público)

Daniel Kaluuya - vencedor

Florence Pugh

Josh O'Connor

Timothée Chalamet