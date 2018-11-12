'Toy Story 4' ganha primeiro teaser e apresenta novo personagem

12/11/2018 - 'Toy Story 4' vai estrear em 2019 Crédito: Disney/Pixar

A expectativa para a estreia de "Toy Story 4" é grande, uma vez que o filme chega quase dez anos após o lançamento da última película, em 2010. Para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, a Disney/Pixar lançou nesta segunda-feira, 12, o primeiro teaser do novo longa metragem.

No vídeo, todos os personagens já bem conhecidos do público estão em uma ciranda, felizes, até aparecer um novo personagem que diz "não pertencer" àquele grupo. O novo personagem, chamado Forky, não se considera um brinquedo.