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CINEMA

'Toy Story 4' ganha primeiro teaser e apresenta novo personagem

Animação estreia em junho de 2019, quase dez anos após lançamento do último filme

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 16:13
12/11/2018 - 'Toy Story 4' vai estrear em 2019 Crédito: Disney/Pixar
A expectativa para a estreia de "Toy Story 4" é grande, uma vez que o filme chega quase dez anos após o lançamento da última película, em 2010. Para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, a Disney/Pixar lançou nesta segunda-feira, 12, o primeiro teaser do novo longa metragem.
No vídeo, todos os personagens já bem conhecidos do público estão em uma ciranda, felizes, até aparecer um novo personagem que diz "não pertencer" àquele grupo. O novo personagem, chamado Forky, não se considera um brinquedo.
Confira no endereço a seguir o primeiro teaser do filme. Toy Story 4 estreia no dia 21 de junho de 2019.

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