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TELEVISÃO

'The Crown' recebe 7 indicações ao Bafta de TV

A produção da Netflix é a que compete em mais categorias, incluindo as de melhor figurino e melhor roteirista dramático

Publicado em 22 de Março de 2018 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 17:38
Claire Foy na série 'The Crown' Crédito: Robert Viglasky/Netflix
A série "The Crown", que narra a vida da rainha Elizabeth II, ganhou nesta quinta-feira, 22, o status de favorita aos prêmios Bafta de televisão, ao receber sete indicações. A produção da Netflix é a que compete em mais categorias, incluindo as de melhor figurino e melhor roteirista dramático. Os prêmios serão entregues no dia 22 de abril, em Londres.
As indicações de "The Crown" ocorrem pouco depois da polêmica gerada pela série ao ser divulgado que o salário da protagonista, a atriz Claire Foy, foi menor que o de Matt Smith, que interpreta o marido da monarca, Filipe de Edimburgo.
Embora os produtores garantam que na terceira temporada, que deve estrear em 2019, essa defasagem será corrigida e "ninguém receberá mais que a rainha", Foy não será beneficiada pela mudança de política, já que nem ela nem Smith participarão da próxima etapa da série.
Uma campanha pede agora que Matt Smith doe ao movimento contra o assédio e a discriminação sexuais "Time's Up" a diferença entre o salário que recebeu e o de Foy.
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Outros indicados
A série "Taboo", da emissora BBC1, recebeu seis indicações dos Bafta TV, uma a mais que a série-documentário "Blue Planet II", que retornou à televisão britânica 16 anos depois da primeira temporada.
Também foram indicadas a cinco categorias a série "Black Mirror", que no início do mês anunciou que contará com uma quinta temporada, e "Peaky Blinders".

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