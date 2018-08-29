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ANIMAÇÃO

'Super Drags' recebe classificação indicativa de 16 anos

O anúncio feito pela Netflix fez piada com as notícias falsas que a animação seria para crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 19:37

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 19:37

A Netflix divulgou que a animação 'Super Drags' recebeu a classificação indicativa de 16 anos Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix anunciou na quarta-feira, 29, que a animação brasileira Super Drags recebeu a classificação indicativa de 16 anos, ou seja, é uma produção que trata de temas considerados impróprios para os menores dessa idade. Segundo as normas definidas pelo Ministério da Justiça, obras com essa classificação contêm "predominantemente conteúdos com inadequações intensas" como violência, sexo ou nudez e drogas.
No vídeo divulgado em primeira mão para o
E+
, a personagem Vedete Champagne, dublada pela drag Silvetty Montilla, usa do humor que será característico da animação para anunciar a classificação indicativa e fazer piada com os rumores que Super Drags estaria sendo produzido para crianças.
"Tão dizendo por aí que Super Drags é pra criança? Quê? Vocês estão me achando com cara de Galinha Pintadinha?", diz a personagem. "Vai ter desenho de viado na Netflix, sim, mas só para maiores de 16 anos", continua Vedete, ressaltando que a produção não estará disponível no perfil Kids, dedicado à programação infantil e somente com conteúdo com classificação indicativa livre.
"Para a Netflix as questões de inclusão e diversidade são extremamente importantes, elas estão no núcleo do que a empresa é, demonstra e conduz nossos negócios no mundo inteiro e com isso, faz todo o sentido que uma animação como a Super Drags venha a existir, seja produzida pela gente e que a nossa plataforma permita que as pessoas tenham acesso à ela", disse um porta-voz da Netflix ao E+.
Produzida pelo estúdio de animação brasileiro Combo Estudio, Super Drags ainda não teve sua data de lançamento divulgada.

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