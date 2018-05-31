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'Super Drags' é a primeira série animada brasileira da Netflix

A trama conta a história de três jovens que se transformam em drag queens super-heroínas; a estreia está prevista para o 2º semestre do ano

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:34
'Super Drags' é a primeira série animada brasileira da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix está realmente investindo em produções originais brasileiras e, após o anúncio da segunda temporada de O Mecanismo e a nova Ninguém Tá Olhando, a plataforma de streaming anunciou nesta quinta-feira, 31, a sua primeira animação brasileira, Super Drags.
A série de cinco episódios que deve estrear no segundo semestre de 2018 traz as aventuras de Patrick, Donny e Ramon, três jovens que, de dia, trabalham em uma loja de departamento e têm uma vida comum. Porém, à noite, eles liberam suas divas internas e se transformam em Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim, três fabulosas Super Drags que foram recrutadas para reunir a comunidade LGBT como super-heroínas.
Os episódios têm criação de Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut e produção da Combo Estúdio. "Nós, da Combo Estúdio, estamos muito felizes por começar essa parceria com a Netflix. Quando Nostradamus disse que o mundo seria salvo por super heroínas drag queens, ninguém acreditou, só a gente. E trabalhar com animação no Brasil é muito difícil. Foram quase três anos nos alimentando de macarrão instantâneo e esperança. Graças à Netflix, podemos levar a animação brasileira e principalmente a representatividade LGBTQ para os 190 países que têm acesso ao serviço. E sonhar com um mundo onde os gays podem arrebentar os bandidos, e não o contrário.", declara Marcelo Pereira, produtor executivo de Super Drags.
"Estamos entusiasmados que a nossa primeira animação brasileira vai apresentar aos nossos espectadores o mundo ousado, escandaloso e fabuloso de Super Drags! A Netflix tem a sorte de investir em grandes talentos de animação do Brasil, trazendo a traço vibrante da Combo e o humor ácido de nossos produtores para as belas e as telas de todos os cantos", disse Chris Sanagustin, Diretora de Conteúdo Original Internacional.

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