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'Stranger Things' participará da Comic Con Experience 2018

Netflix confirmou a presença dos atores da série no evento

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:25
Elenco de Stranger Things Crédito: Netflix/Divulgação
Os fãs de Stranger Things já podem comemorar: os integrantes da série estão a caminho do Brasil e participarão da próxima edição da Comic Con Experience 2018, que será realizada entre os dias 6 e 9 de dezembro. A Netflix Brasil publicou a novidade em sua conta no Facebook, mas ainda não revelou quais atores do elenco virão ao País.
O anúncio aconteceu em um dia especial. Nesta terça-feira, 6 de novembro, é o dia em que Will Byers (Noah Schnapp) desaparece na 1ª temporada. Em comemoração ao #StrangerThingsDay, o perfil oficial de Stranger Things no Twitter publicou um vídeo com os atores da série. Confira:
As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no catálogo da Netflix. A terceira temporada tem estreia marcada para 2019, ainda sem data revelada.

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