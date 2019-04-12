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CINEMA

'Star Wars IX: The Rise of Skywalker' ganha 1º teaser

Filme encerra a saga Skywalker em 'Guerra nas Estrelas'

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:13

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:13
12/04/2019 - Cena de 'Star Wars IX: The Rise of Skywalker' Crédito: YouTube / @Star Wars
O primeiro teaser do nono episódio da saga Star Wars, The Rise of Skywalker, que também teve seu nome revelado, foi divulgado nesta sexta-feira, 12.
"Toda geração tem uma lenda. A saga chega ao fim", anuncia o teaser, que também revela que a previsão de lançamento é para a época próxima ao Natal, em dezembro 2019.
O trecho escolhido foca na personagem Rey (Daisy Ridley), mas outros nomes conhecidos como Chewbacca, C3PO e até mesmo a princesa Lea, vivida por Carrie Fischer, morta em 2017, também aparecem em algumas cenas.
Confira o teaser de The Rise of Skywalker

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