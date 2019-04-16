Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SPIN-OFF

'Star Wars' ganha série live-action sobre pistoleiro solitário

Episódios chegam em novembro nos EUA

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:31

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:31
16/04/2019 - The Mandelorian (Pedro Pascal) da saga Star Wars Crédito: Francois Duhamel /Lucasfilm Ltd.
A saga dos Skywalker pode estar perto do fim, mas os fãs de "Star Wars" ainda poderão ver muito mais do universo expandido criado por George Lucas.
A série "The Mandalorian" é o novo spin-off divulgado pela franquia, que irá contar a história de um pistoleiro solitário nos confins da Galáxia com moral questionável.
A história se passará entre os acontecimentos de "O Retorno de Jedi" (1983) e "O Despertar da Força" (2015), ou seja, antes do surgimento da Primeira Ordem, dirigida pelo líder supremo Snoke ( Andy Serkis).
A série se condensa em oito episódios que serão disponibilizados em 12 de novembro nos Estados Unidos no streaming Disney+.
A informação foi revelada no evento Star Wars Celebration, em Chicago, e já se sabe alguns dos nomes que estarão no elenco: Pedro Pascal, como protagonista, Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte, Werner Herzog e Giancarlo Esposito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados