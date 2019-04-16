'Star Wars' ganha série live-action sobre pistoleiro solitário

16/04/2019 - The Mandelorian (Pedro Pascal) da saga Star Wars Crédito: Francois Duhamel /Lucasfilm Ltd.

A saga dos Skywalker pode estar perto do fim, mas os fãs de "Star Wars" ainda poderão ver muito mais do universo expandido criado por George Lucas.

A série "The Mandalorian" é o novo spin-off divulgado pela franquia, que irá contar a história de um pistoleiro solitário nos confins da Galáxia com moral questionável.

A história se passará entre os acontecimentos de "O Retorno de Jedi" (1983) e "O Despertar da Força" (2015), ou seja, antes do surgimento da Primeira Ordem, dirigida pelo líder supremo Snoke ( Andy Serkis).

A série se condensa em oito episódios que serão disponibilizados em 12 de novembro nos Estados Unidos no streaming Disney+.