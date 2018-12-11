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'Shape of You' é 1ª música com 2 bilhões de reproduções no Spotify

Em setembro, música já havia se tornado a mais reproduzida da história da plataforma

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 17:28
Ed Sheeran Crédito: Gerhard Kassner/Reprodução/Instagram @teddysphotos
A música Shape of You, do cantor britânico Ed Sheeran, tornou-se a primeira música da história do Spotify a chegar a 2 bilhões de reproduções nesta segunda-feira, 10.
Em setembro deste ano, Sheeran já havia quebrado o recorde de música mais reproduzida do aplicativo, tendo sido ouvida 1,318 bilhão de vezes, à época, superando One Dance, de Drake, que contava com 1,317 bilhão.
Shape of You também é considerada a música mais ouvida da plataforma em uma única semana.
A música Shape of You, de Ed Sheeran, foi lançada em janeiro de 2017. Confira o clipe abaixo:

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