'Sex Education' tem segunda temporada confirmada pela Netflix

01/02/2019 - Gillian Anderson e Asa Butterfield em "Sex Education" Crédito: Divulgação

Estrelada por Asa Butterfield ("A Invenção de Hugo Cabret") e Gillian Anderson (a Scully de "Arquivo X"), a série "Sex Education" terá uma segunda temporada. A informação foi confirmada pela Netflix nesta sexta-feira (1°).

A plataforma de streaming, contudo, não divulgou a data de estreia. Para anunciar a nova temporada, a Netflix publicou em perfil no microblog brasileiro um vídeo do personagem Marcelinho comentando algumas coisas da série.

"Otis é reprimido sexualmente, e nunca conseguiu se masturbar. Ele é tipo a menina do 'Stranger Things', mas enquanto ela usa os poderes da mente, ele usa os poderes do pinto", diz Marcelinho.