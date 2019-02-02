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'Sex Education' tem segunda temporada confirmada pela Netflix

Anúncio foi feita nesta sexta (1°) pela plataforma de streaming

Publicado em 

01 fev 2019 às 21:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 21:59

01/02/2019 - Gillian Anderson e Asa Butterfield em "Sex Education" Crédito: Divulgação
Estrelada por Asa Butterfield ("A Invenção de Hugo Cabret") e Gillian Anderson (a Scully de "Arquivo X"), a série "Sex  Education" terá uma segunda temporada. A informação foi confirmada pela Netflix nesta sexta-feira (1°).
A plataforma de streaming, contudo, não divulgou a data de estreia. Para anunciar a nova temporada, a Netflix publicou em perfil no microblog brasileiro um vídeo do personagem Marcelinho comentando algumas coisas da série.
"Otis é reprimido sexualmente, e nunca conseguiu se masturbar. Ele é tipo a menina do 'Stranger Things', mas enquanto ela usa os poderes da mente, ele usa os poderes do pinto", diz Marcelinho.
Otis Milburn (Asa Butterfield) é um garoto de 16 anos que tem ataques de pânico quando tenta se masturbar e ainda nem sonha em perder a virgindade. Ele é filho único de uma terapeuta especializada em sexo, Jean (Gillian Anderson), que repudia a ideia de ter uma relação estável.

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