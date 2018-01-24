'Se Touro Ferdinando vencer, será uma zebra', diz Carlos Saldanha

O diretor Carlos Saldanha está confiante em seu 'Touro Ferdinando', indicado ao Oscar de melhor animação. A concorrência com 'Viva - A Vida é uma Festa', considerado o favorito, é dura, mas ele acredita que tem chances, conforme mostrou a reação das pessoas em algumas sessões que ele mesmo presenciou.

Há algo que pode ser feito nos bastidores do Oscar para que um filme ganhe votos dos jurados?

São muitas pessoas que votam. O que podemos fazer é informá-las para que elas o assistam. Eu fiz palestras e alguns encontros para isso.

Viva' é considerado favorito. Como saiu da sala de cinema depois de vê-lo?

Bem, é o favorito. Se Touro Ferdinando vencer, será zebra. Mas, honestamente, acho que estamos brigando pau a pau. Vi a reação das pessoas depois de verem Touro e muitas aplaudiram. Isso, para mim, é o que vale.

Existe um ponto certo no alvo de uma animação?

Eu faço filmes para mim, mas que meus filhos também se sintam felizes depois de assistirem.