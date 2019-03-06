'Riverdale' interrompe gravações após morte de Luke Perry

Após a morte de Luke Perry na última segunda-feira, 4, por causa de um acidente vascular cerebral (AVC), a rede de televisão CW interrompeu as filmagens de Riverdale por tempo indeterminado. As informações são da revista Variety.

"Nós estamos profundamente tristes por causa da morte de Luke Perry. Um membro querido de Riverdale, da Warner Bros e da família CW, Luke era tudo o que você esperava: um profissional incrivelmente atencioso com um coração gigante e um verdadeiro amigo de todos. Uma figura paterna e mentora do jovem elenco da série, Luke era incrivelmente generoso e enchia o set de amor e gentileza. Nossos pensamentos estão com a família de Luke durante esse momento difícil", diz a nota, também escrita em nome da Warner Bros e da CW.