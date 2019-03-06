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TELEVISÃO

'Riverdale' interrompe gravações após morte de Luke Perry

Elenco gravava novos episódios da quarta temporada da série

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:44

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:44
06/03/2019 - Elenco da série 'Riverdale' Crédito: Divulgação/CW
Após a morte de Luke Perry na última segunda-feira, 4, por causa de um acidente vascular cerebral (AVC), a rede de televisão CW interrompeu as filmagens de Riverdale por tempo indeterminado. As informações são da revista Variety.
Os produtores executivos Greg Barlanti, Sarah Schechter, Roberto Aguirre-Sacasa e Jon Goldwater lamentaram a morte do ator em um comunicado publicado pelo site.
"Nós estamos profundamente tristes por causa da morte de Luke Perry. Um membro querido de Riverdale, da Warner Bros e da família CW, Luke era tudo o que você esperava: um profissional incrivelmente atencioso com um coração gigante e um verdadeiro amigo de todos. Uma figura paterna e mentora do jovem elenco da série, Luke era incrivelmente generoso e enchia o set de amor e gentileza. Nossos pensamentos estão com a família de Luke durante esse momento difícil", diz a nota, também escrita em nome da Warner Bros e da CW.
Perry interpretava Fred Andrews, pai do protagonista Archie Andrews, em Riverdale. Colegas de elenco e fãs lamentaram a morte do ator em suas redes sociais.

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