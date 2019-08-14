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COLEÇÃO

'Pokémon': cards são leiloados por mais de R$ 400 mil

Casa de leilões Goldin Auctions anunciou coleção no último fim de semana

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:13
Os personagens Ash e Pikachu em cena de 'Pokémon' Crédito: Reprodução
Não basta ser fã de Pokemón. Era preciso ter mais de R$ 400 mil para adquirir uma coleção de cartas baseadas no anime leiloadas pela Goldin Auctions.
> Vila Velha é a cidade que mais compra cards de Pokémon no Brasil
De acordo com informações do site TMZ, uma série de cards considerados raros, com as primeiras edições dos Pokémon Charizard, Blastoise, Alakazam e Chansey, foi colocada à disposição de colecionadores no último fim de semana.
Baseadas na produção japonesa, as cartas representam cada uma das criaturas de ficção e atraem jogadores do Pokémon Trading Card Game.
A casa de leilões não divulga o nome e a origem do comprador, mas diz que as cartas foram vendidas por R$ 421 mil.

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