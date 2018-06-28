'Pantera Negra' sai como o grande vencedor do Saturn Awards

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

"Pantera Negra" foi o filme mais premiado do Saturn Awards, realizado nesta quarta-feira, 27, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção da Marvel levou cinco estatuetas em 14 indicações nas categorias de cinema da festa que homenageia os melhores filmes de ficção científica, terror e fantasia no ano anterior.

"A Forma da Água", ganhador do Oscar de melhor filme, foi consagrado como o melhor filme de fantasia na premiação. Outros destaques foram a atriz Gal Gadot, que levou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em "Mulher Maravilha"; e Mark Hamill, que recebeu uma estatueta de melhor ator pela terceira vez por sua atuação como Luke Skywalker da saga "Star Wars".

"A primeira vez que eu fui indicado para um prêmio aqui foi em 1977 pelo Star Wars original", disse Hamill ao receber o prêmio. "Lembro que eu liguei para o Harrison [Ford] todo animado dizendo "Harrison, o Saturns! Fomos indicados!", então houve uma longa pausa e ouvi "o que diabos é o Saturns?""

Nas categorias de televisão, os maiores vencedores foram as novas temporadas de "Twin Peaks" e "Better Call Saul", com cada produção levando três estatuetas. A comédia "The Orville" saiu com o prêmio de melhor série de ficção científica.