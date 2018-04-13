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CINEMA

'Os Incríveis 2' ganha novo trailer com cenas inéditas

Nas imagens, Helena está em destaque, deixando Beto em casa com Violeta e Flecha no heroísmo do dia a dia da vida 'comum'

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 16:23
Os Incríveis 2 Crédito: Reprodução/YouTube
A Disney divulgou uma sinopse do filme "Os Incríveis 2". Nele, Helena está em destaque, deixando Beto em casa com Violeta e Flecha no heroísmo do dia a dia da vida "comum". É uma transição difícil para todos, tornada ainda mais difícil pelo fato de que a família ainda não conhece os superpoderes do bebê Zezé.
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Quando um novo vilão traça um plano brilhante e perigoso, a família e o amigo Gelado devem encontrar uma maneira de trabalhar juntos novamente - o que é mais fácil dizer do que fazer, mesmo quando todos são incríveis.
Dirigido por Brad Bird e produzido por John Walker e Nicole Grindle, "Os Incríveis 2" estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de junho de 2018.

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