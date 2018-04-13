'Os Incríveis 2' ganha novo trailer com cenas inéditas

Os Incríveis 2 Crédito: Reprodução/YouTube

A Disney divulgou uma sinopse do filme "Os Incríveis 2". Nele, Helena está em destaque, deixando Beto em casa com Violeta e Flecha no heroísmo do dia a dia da vida "comum". É uma transição difícil para todos, tornada ainda mais difícil pelo fato de que a família ainda não conhece os superpoderes do bebê Zezé.

Quando um novo vilão traça um plano brilhante e perigoso, a família e o amigo Gelado devem encontrar uma maneira de trabalhar juntos novamente - o que é mais fácil dizer do que fazer, mesmo quando todos são incríveis.