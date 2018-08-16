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POLÊMICA

'Não gostaria que minha filha ouvisse', diz Buchecha sobre funk 'pesado'

Cantor critica rumo tomado pelo gênero e acredita que a tendência é haver um 'recuo' para temáticas mais leves

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:02
O cantor Buchecha Crédito: Instagram / @buchechaoficial
O cantor Buchecha fez críticas sobre funks com letras que considera "mais pesadas" em entrevista ao The Noite desta quinta-feira, 16: "Eu também tenho filha. Não gostaria que ela ouvisse esse tipo de frase".
"Muita gente começa a fazer apologia a droga e arma e depois volta a cantar funk romântico. A família brasileira, socialmente falando, é mais recatada", complementou.
Buchecha ainda citou duas cantoras que mudaram de estilo dentro do gênero após o sucesso: "A tendência é acabar todo mundo fazendo esse recuo. [...] Ludmilla quando começou fazia um funk mais pesado, mais áspero. Depois mudou e fez umas letras mais leves. Anitta também".
O cantor ainda falou sobre a internação pela qual passou em 2017: "Dei um susto na galera. Foi um princípio de enfarte, fiz todos os exames. Tinha a ver com não dormir bem, má alimentação... Agora está tudo bem."
"Melhorei a alimentação, não passo mais mal. A energia, a gente tem muito mais energia. Voltei até a me apaixonar pela mesma mulher. Estou 'galando' de novo. Não 'brocho' mais", complementou.

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