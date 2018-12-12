'Minha Mãe é uma Peça' vira série exclusiva no Globoplay

Dona Hermínia - Minha Mãe É Uma Peça Crédito: Divulgação

O que começou no teatro, já conquistou os cinemas e agora está pronto para chegar às plataformas de streaming: Minha Mãe é uma Peça terá uma série exclusiva no Globoplay! O anúncio foi feito por Paulo Gustavo, que interpreta a personagem principal, Dona Hermínia.

"Vou contar em primeira mão pra vocês que a série Minha Mãe é uma Peça vai estrear em 2019, 2020, aqui no Globoplay", revelou o ator e comediante durante a Comic Con Experience 2018, realizada em São Paulo.

A série será disponibilizada exclusivamente no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. A plataforma já conta com outras séries originais, como Ilha de Ferro e Assédio.