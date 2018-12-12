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STREAMING

'Minha Mãe é uma Peça' vira série exclusiva no Globoplay

Plataforma de streaming da Globo aposta em produções originais

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:13
Dona Hermínia - Minha Mãe É Uma Peça Crédito: Divulgação
O que começou no teatro, já conquistou os cinemas e agora está pronto para chegar às plataformas de streaming: Minha Mãe é uma Peça terá uma série exclusiva no Globoplay! O anúncio foi feito por Paulo Gustavo, que interpreta a personagem principal, Dona Hermínia.
"Vou contar em primeira mão pra vocês que a série Minha Mãe é uma Peça vai estrear em 2019, 2020, aqui no Globoplay", revelou o ator e comediante durante a Comic Con Experience 2018, realizada em São Paulo.
A série será disponibilizada exclusivamente no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. A plataforma já conta com outras séries originais, como Ilha de Ferro e Assédio.
O comediante aproveitou para confirmar a produção de Minha Mãe é uma Peça 3, que será lançado nos cinemas em 2019.

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