TELEVISÃO

'Mad about You' volta ao ar em 2019 após 20 anos com elenco original

Comédia sucesso nos anos 1990 ganha remake com 12 episódios

Publicado em 08 de Março de 2019 às 17:46

08/03/2019 - Paul (Paul Reiser) e Jamie (Helen Hunt), o casal do seriado 'Mad About You' Crédito: Divulgação
Os atores Helen Hunt, 55, e Paul Reiser, 62, vão voltar a interpretar um dos casais mais queridos da TV americana nos anos 1990: Jamie e Paul, de "Mad about You". Encerrada em 1999 depois de sete temporadas, a série voltará ao ar no final deste ano pela plataforma de streaming Spectrum Originals, disponível apenas nos EUA. Não há informações sobre quando a comédia vai estrear no Brasil.
"Nós prometemos o mesmo show engraçado e emocionante -assim que pudermos lembrar o que é engraçado sobre ser mais velho. Vai ser ótimo!", disseram Hunt e Reiser, em comunicado conjunto enviado à imprensa.
Em seu perfil no Instagram, Helen Hunt comemorou o remake da série: "Vamos lá!", escreveu ela, que irá dirigir o primeiro episódio. Os dois atores também são produtores executivos. 
Segundo o site TVLine, serão 12 novos episódios. Em seu retorno, "Mad about You" vai mostrar o casal enfrentando a síndrome do ninho vazio. Isso porque Mabel, a filha deles de 17 anos, vai para a faculdade. 
A série, que mostrava as confusões e desafios de um jovem casal em Nova York, chegou a ser transmitida na Band em versão dublada e no canal Sony, na TV paga. A comédia ganhou vários prêmios.
Outras séries dos anos 1990 ganharam novas versões, como "Fuller House" (conhecida no Brasil como "Três É Demais"), na Netflix, e "Will & Grace", na Fox. "Barrados no Baile" também terá remake após quase 20 anos da estreia. 

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

