'Mad about You' volta ao ar em 2019 após 20 anos com elenco original

Os atores Helen Hunt, 55, e Paul Reiser, 62, vão voltar a interpretar um dos casais mais queridos da TV americana nos anos 1990: Jamie e Paul, de "Mad about You". Encerrada em 1999 depois de sete temporadas, a série voltará ao ar no final deste ano pela plataforma de streaming Spectrum Originals, disponível apenas nos EUA. Não há informações sobre quando a comédia vai estrear no Brasil.
"Nós prometemos o mesmo show engraçado e emocionante -assim que pudermos lembrar o que é engraçado sobre ser mais velho. Vai ser ótimo!", disseram Hunt e Reiser, em comunicado conjunto enviado à imprensa.
Em seu perfil no Instagram, Helen Hunt comemorou o remake da série: "Vamos lá!", escreveu ela, que irá dirigir o primeiro episódio. Os dois atores também são produtores executivos.
Segundo o site TVLine, serão 12 novos episódios. Em seu retorno, "Mad about You" vai mostrar o casal enfrentando a síndrome do ninho vazio. Isso porque Mabel, a filha deles de 17 anos, vai para a faculdade.
A série, que mostrava as confusões e desafios de um jovem casal em Nova York, chegou a ser transmitida na Band em versão dublada e no canal Sony, na TV paga. A comédia ganhou vários prêmios.
Outras séries dos anos 1990 ganharam novas versões, como "Fuller House" (conhecida no Brasil como "Três É Demais"), na Netflix, e "Will & Grace", na Fox. "Barrados no Baile" também terá remake após quase 20 anos da estreia.