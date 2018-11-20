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TELEVISÃO

'La Casa de Papel' vence Emmy 2018 de Melhor Série Dramática

Prêmio reconhece os melhores programas de televisão produzidos e transmitidos fora dos Estados Unidos

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 19:52
Série "La Casa de Papel" Crédito: Netflix/Divulgação
A série espanhola "La Casa de Papel" levou nesta segunda-feira, 19, o Emmy Internacional na categoria de Melhor Série Dramática durante a cerimônia da 46ª edição de premiação, que reconhece os melhores programas de televisão produzidos e transmitidos fora dos Estados Unidos.
"La Casa de Papel", transmitida na Espanha pela emissora Attresmedia, enfrentava na sua categoria outras três ficções: "Urban Myths", do Reino Unido, "Inside Edge", da Índia, e "1 Contra Todos", do Brasil.
"Esta é a última parada de um ano incrível e um sonho com o qual nunca tínhamos sonhado", disse à agência EFE o criador da série, Alex Pina.
"A série está funcionando muito bem em todas as latitudes, de norte a sul, em lugares que nem sequer imaginávamos: Arábia Saudita, Turquia, e, claro, América Latina", acrescentou Pina.
A diretora de ficção da emissora Attresmedia, Sonia Martínez, confessou que viam a série britânica "Urban Myths", indicada na mesma categoria, como uma séria que poderia arrebatar-lhes o prestigiado prêmio.
"Houve um momento que não tínhamos muita certeza", disse à Efe Martínez minutos depois de receber a estatueta. "Tínhamos um pouco de medo, mas aí está. É a culminação de muitas horas de trabalho", completou sorridente.
Por sua vez, Pina expressou sua emoção por receber o reconhecimento internacional de La Casa de Papel, que descreveu como "entretenimento puro" e "quase uma história em quadrinhos em muitos aspectos".

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