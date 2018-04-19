'Jurassic World: Reino Ameaçado' tem novo trailer divulgado

"Jurassic World: Reino Ameaçado", novo filme da franquia sobre dinossauros, ganhou um novo trailer na tarde desta quarta-feira, 18.
O longa, que conta no elenco com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tem estreia prevista para o dia 21 de junho.
Publicado em 18 de Abril de 2018 às 22:43
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