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CINEMA

'Jurassic World: Reino Ameaçado' tem novo trailer divulgado

O longa, que conta no elenco com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tem estreia prevista para o dia 21 de junho

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 22:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 22:43
Jurassic World: Reino Ameaçado Crédito: Divulgação/Universal
"Jurassic World: Reino Ameaçado", novo filme da franquia sobre dinossauros, ganhou um novo trailer na tarde desta quarta-feira, 18.
O longa, que conta no elenco com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tem estreia prevista para o dia 21 de junho.
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