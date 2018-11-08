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SÉRIE

'House Of Cards': Netflix cria túmulo 'verdadeiro' para Frank Underwood

Morto em 'House Of Cards' após denúncias de abuso sexual, Kevin Spacey está fora da nova temporada

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 16:39
08/11/2018 - Kevin Spacey em 'House of Cards' Crédito: David Giesbrecht / Netflix / Divulgação
Após inúmeras denúncias de abuso sexual no ano passado, a Netflix rompeu com o ator Kevin Spacey, que era o personagem principal de "House Of Cards". Agora, na nova temporada da série, ele é tido como morto e a primeira-dama Claire Underwood assume, em ampla campanha divulgada pelo serviço de streaming.
A personagem de Robin Wright é a primeira mulher a assumir a cadeira de presidente dos Estados Unidos (ainda que ficticiamente). Este novo roteiro é recheado de mensagens que fazem referência ao papel da mulher na política americana.
Aproveitando a liberação da nova temporada na Sexta-feira passada, dia 2, a Netflix resolveu instalar um túmulo para Frank Underwook, na vida real, para que os fãs possam se despedir do personagem quando o seriado chegar ao fim. A lápide fica em Gaffney, na Carolina do Sul, e foi vista durante os trailers da temporada mais recente, antes da mesma ir ao ar.
08/11/2018 - Lápide de Frank Underwood, personagem de Kevin Spacey. Ator foi banido de 'House of Cards' após denúncias de abuso sexual Crédito: Reprodução/Netflix

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