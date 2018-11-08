'House Of Cards': Netflix cria túmulo 'verdadeiro' para Frank Underwood

08/11/2018 - Kevin Spacey em 'House of Cards' Crédito: David Giesbrecht / Netflix / Divulgação

Após inúmeras denúncias de abuso sexual no ano passado, a Netflix rompeu com o ator Kevin Spacey, que era o personagem principal de "House Of Cards". Agora, na nova temporada da série, ele é tido como morto e a primeira-dama Claire Underwood assume, em ampla campanha divulgada pelo serviço de streaming.

A personagem de Robin Wright é a primeira mulher a assumir a cadeira de presidente dos Estados Unidos (ainda que ficticiamente). Este novo roteiro é recheado de mensagens que fazem referência ao papel da mulher na política americana.

Aproveitando a liberação da nova temporada na Sexta-feira passada, dia 2, a Netflix resolveu instalar um túmulo para Frank Underwook, na vida real, para que os fãs possam se despedir do personagem quando o seriado chegar ao fim. A lápide fica em Gaffney, na Carolina do Sul, e foi vista durante os trailers da temporada mais recente, antes da mesma ir ao ar.