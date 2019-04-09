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TELEVISÃO

'Conversa com Bial' exibirá entrevistas com Jean Wyllys e Sérgio Moro

Olavo de Carvalho e Djavan também estão entre os entrevistados desta semana de estreia do programa

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 15:16

Publicado em 

09 abr 2019 às 15:16
Jean Wyllys, Pedro Bial e Olavo de Carvalho Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYConversa com BialENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo
O Conversa com Bial volta ao ar na próxima terça-feira, 9, na Globo. Na primeira semana, Pedro Bial entrevistará nomes ligados ao mundo político que chamaram atenção no Brasil nos últimos tempos: Sérgio Moro, Olavo de Carvalho e Jean Wyllys.
Ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, Moro foi o escolhido para a edição de estreia da 3ª temporada do Conversa com Bial.
Nos dois dias seguintes, duas entrevistas gravadas no exterior: com Olavo de Carvalho, nos Estados Unidos, e com Jean Wyllys, ex-deputado federal, na Europa. A Globo divulgou pequenos trechos das entrevistas que irão ao ar com os dois.
"Eu fui o laboratório para tudo que Jair Bolsonaro fez depois. Fui a cobaia do laboratório e a escada que ele utilizou. Até eu chegar no parlamento, ele era um político paroquial, conhecido do Rio de Janeiro, desqualificado, do baixo clero", afirmou Jean Wyllys a Bial.
Olavo de Carvalho, por sua vez, disse: "Apareceu depois aquele general dizendo que eu sou um maluco e o [Steve] Bannon é um maluco. Então ele está dizendo o seguinte: nosso presidente não está qualificado para escolher os amigos, não tem maturidade para escolher os amigos, precisa ser administrado pelo papai, o general, que escolhe os amigos para ele. Isso é um insulto monstruoso que ele fez ao nosso presidente".
Em comunicado divulgado pela emissora, Pedro Bial afirmou: "Seguimos buscando ampliar nossa arena de debate público, contemplando os desejos e inquietações explícitas e implícitas, manifestas ou latentes, do cidadão brasileiro. Sempre no tom amigável de uma conversa".
Na sexta-feira, 12, a semana se encerra com uma entrevista com o cantor Djavan.
O Conversa com Bial será exibido a partir de terça-feira, 9, após o Jornal da Globo.

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