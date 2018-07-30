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APRENDIZ DE FEITICEIRA

'Chilling Adventures of Sabrina' já tem data de estreia

A série terá um total de dez episódios e terá alguns elementos familiares para os fãs da primeira versão

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:54
Primeiro pôster da nova adaptação de 'Chilling Adventures of Sabrina' é divulgado Crédito: Twitter / @@WriterRAS
A Netflix anunciou a data de estreia da nova versão da série Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. De acordo com o jornal Los Angeles Times, a plataforma de streaming deve veicular o primeiro episódio da nova produção no dia 26 de outubro - uma semana antes do Haloween, festa muito popular nos Estados Unidos.
A série terá um total de dez episódios e terá alguns elementos familiares para os fãs da primeira versão da história produzida pela TV - que saiu do papel pelas mãos da Warner Bros. e tinha Melissa Joan Hart no papel principal. O gato preto Salem, as tias Hilda e Zelda, e o namorado Harvey são alguns deles.
As semelhanças prometem parar por aí, já que a nova versão trará um contexto mais sombrio. Agora, Sabrina, uma jovem bruxa que ainda está aprendendo a usar seus poderes, terá que lidar com forças malignas que ameaçam ela, sua família e o mundo.
O papel principal ficou para a atriz Kiernan Shipka, elogiada por sua atuação em Mad Men. O elenco ainda inclui Lucy Davis como a tia Hilda, Miranda Otto como tia Zelda, Richardo Coyle como Blackwood e Tati Gabrielle como a antagonista Prudence.
No início de julho, o produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista de Riverdale e um dos envolvidos no projeto, compartilhou em seu Twitter a primeira arte da nova série.

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