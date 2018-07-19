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TELEVISÃO

'Better Call Saul' vai alcançar enredo de 'Breaking Bad'

A quarta temporada da série vai mostrar a transformação de Jimmy McGill em Saul Goodman

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 16:19
O criador da série 'Better Call Saul' afirmou que um arco temático na nova temporada finalmente irá entrar no mundo de 'Breaking Bad' Crédito: Michele K.Short/Netflix
Após três temporadas preparando o terreno para a transformação, a quarta temporada de Better Call Saul vai finalmente mostrar como o advogado Jimmy McGill se transformou no desonesto Saul Goodman, advogado de Walter White e Jesse Pinkman na premiada série Breaking Bad.
Em entrevista para a revista Entertainment Weekly, o criador das produções, Vince Gilligan, disse que um dos arcos temáticos na série vai se passar na mesma linha temporal dos traficantes de metanfetamina. "Um dos arcos entra diretamente no território de Breaking Bad e nos traz para o mundo - ou pelo menos nos coloca em direção a Walter White", disse Gilligan.
Os fãs esperam ansiosos para que os protagonistas de Breaking Bad apareçam no spin-off, mas o produtor Peter Gould disse na mesma entrevista que isso ainda está longe de acontecer. "Para o Bryan [Cranston, que interpreta Walter White] é muito cedo, ainda estamos longe do momento em que os dois se conhecem", falou o produtor, deixando em aberto possíveis participações de Aaron Paul (que faz o papel de Jesse Pinkman) ou Dean Norris (intérprete de Hank Schrader, agente do DEA e cunhado de Walter White).
No Brasil, Better Call Saul é transmitida pela Netflix e a quarta temporada tem estreia prevista para o dia 7 de agosto.

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