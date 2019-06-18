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TELEVISÃO

'Batwoman': série sobre heroína homossexual ganha data de estreia

Protagonizada por Ruby Rose, produção chega à The CW em 6 de outubro

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2019 às 15:16
18/06/2019 - Cena do primeiro trailer de 'Batwoman', série da The CW com a atriz Ruby Rose Crédito: YouTube/TheCWNetwork
A mais nova série da The CW já tem uma data para chegar à televisão: Batwoman estreia no dia 6 de outubro deste ano. O anúncio foi feito pela própria emissora, que também revelou a data de lançamento dos novos episódios de Supergirl, Riverdale e Arrow.
> Batman, o Homem-Morcego, completa 80 anos
A protagonista Batwoman, personagem da DC Comics, será interpretada pela atriz Ruby Rose, conhecida por seu trabalho em Orange Is the New Black. Ela será a primeira heroína homossexual a estrelar uma série de televisão.
> Fãs de Batman criam petições contra Robert Pattinson no papel do herói
Anos após o desaparecimento de Batman, a cidade de Gotham vive momentos de caos. A namorada de Katy Kane também desaparece, motivando a super-heroína a lutar contra o crime como a vigilante Batwoman. Na trama, ela é prima de Bruce Wayne, o Batman, e dá continuidade ao seu legado.

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