'Batwoman': série sobre heroína homossexual ganha data de estreia

18/06/2019 - Cena do primeiro trailer de 'Batwoman', série da The CW com a atriz Ruby Rose Crédito: YouTube/TheCWNetwork

A mais nova série da The CW já tem uma data para chegar à televisão: Batwoman estreia no dia 6 de outubro deste ano. O anúncio foi feito pela própria emissora, que também revelou a data de lançamento dos novos episódios de Supergirl, Riverdale e Arrow.

A protagonista Batwoman, personagem da DC Comics, será interpretada pela atriz Ruby Rose, conhecida por seu trabalho em Orange Is the New Black. Ela será a primeira heroína homossexual a estrelar uma série de televisão.