'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys

A banda Backstreet Boys alcançou o topo da concorrida lista da Billboard com os duzentos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

O disco DNA, lançado no fim de janeiro, estreou em primeiro lugar também no Canadá, Suíça e Japão, além de estar no top 10 na Alemanha, Bélgica, Holanda, Austrália e Reino Unido.

O grupo recebeu indicação ao Grammy após 17 anos na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.