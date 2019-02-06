Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

'Boy band' que foi febre nos anos 1990 reconquista mercado musical 25 anos depois do primeiro sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:48

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:48

Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys
A banda Backstreet Boys alcançou o topo da concorrida lista da Billboard com os duzentos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.
O disco DNA, lançado no fim de janeiro, estreou em primeiro lugar também no Canadá, Suíça e Japão, além de estar no top 10 na Alemanha, Bélgica, Holanda, Austrália e Reino Unido.
O grupo recebeu indicação ao Grammy após 17 anos na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.
A turnê mundial do álbum DNA começa em 12 de julho nos Estados Unidos. Em três meses, os garotos devem se apresentar por toda a Europa e América do Norte. Em solo americano, as apresentações serão no Staples Center, em Los Angeles, no Barclays Center, no Brooklyn, e na Bridgestone Arena, em Nashville.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados