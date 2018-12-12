Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

'Amor e Sexo' termina 11ª temporada com homenagens a Fernanda Lima

Foi a temporada mais importante da minha vida, declarou a apresentadora

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:11
A 11ª temporada de "Amor e Sexo" chegou ao fim nesta terça-feira, 11, após muita polêmica e críticas de internautas. Fernanda Lima foi homenageada pelos jurados do programa, que a chamaram de corajosa, revolucionária e desafiadora.
"A gente parte, mas deixa um rastro de cores, formas, música, danças, debates, reflexões, poesias, risos e lágrimas. A gente leva orgulho de uma equipe que não desistiu e se reinventou", disse a apresentadora.
A última edição do programa foi um marco na carreira de Fernanda Lima. "Foi a temporada mais importante da minha vida. Fico grata de termos alcançado o coração de tantas pessoas que, assim como nós, continuam interessadas em refletir sobre sexualidade, amor, diferenças e respeito ao próximo", avaliou.
No início de novembro, a apresentadora teve de bloquear comentários de internautas nas redes sociais por causa da polêmica envolvendo uma das edições do programa. "Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Nossa revolução está apenas começando", declarou a apresentadora na ocasião.
O programa seguiu abordando temas que mobilizaram as redes sociais, como a aparição de dois atores nus para falar sobre a distribuição de fotos íntimas em aplicativos de celulares, as chamadas 'nudes'. Em meados do mês passado, a nudez de Edu Sterblitch e José Loreto foi alvo de críticas dos internautas.
Na página oficial de Fernanda Lima no Instagram, os seguidores se manifestaram. "Amo vocês! Programa que quebra paradigmas e a hipocrisia humana", escreveu um deles.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados