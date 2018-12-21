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CINEMA

'É divertido', diz ator sobre trabalhar em 'A Dama e o Vagabundo'

Thomas Mann vai interpretar Jim Dear, dono da cachorrinha Dama

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 17:26
21/12/2018 - O atorThomas Mann vai interpretar Jim Dear, dono da cachorrinha Dama, no live action de "A Dama e o Vagabundo" Crédito: Reprodução
Filmes inspirados em animações em formato live-action, que usam atores de verdade, estão superando alguns desafios. Após a polêmica de "Aladdin", que não terá um gênio azul, e a divulgação do fofo "Dumbo", agora foi anunciado pela Disney que o filme de "A Dama e o Vagabundo" terá cachorros de verdade.
"Quem não quer ver dois cachorros se beijando com um prato de espaguete na mesa? Essa é a principal cena para mim", disse o ator Thomas Mann, em entrevista ao site americano Collider. No longa, ele vai interpretar Jim Dear, dono da cachorrinha Dama.
Para Mann, um filme em live-action deve ser uma versão mais intensa de algo que já foi visto antes. "É preciso ter o carisma de cachorros de verdade ali. 'A Dama e o Vagabundo' saiu em 1955. Entendo que pessoas que gostam do original, não querem ver essa versão arruinada. Mas não se trata de um desenho, é um filme em live-action, então, por que não?".
O ator disse que cachorros foram testados por meses até que se chegasse ao animal perfeito. "Nós gravamos com os cachorros todos os dias. Eles chegaram ao set e nem tinham sido treinados. Eles foram ensaiando com os cachorros por alguns meses para encontrar os animais que seriam perfeitos ao filme", revela o ator.
Mann conta que foi muito divertido gravar com animais. "É muito maluco, porque eles não sabem que aquilo é um trabalho, então eles ficam correndo para cima e para baixo e de repente aparecem de volta. É preciso ter uma paciência extra, porque eles só serão muito bons uma vez só. Foi divertido e é fofo trabalhar com um monte de cachorros todos os dias".
As vozes dos cachorros serão dubladas pela atriz Tessa Thompson e Justin Theroux.

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