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Whindersson Nunes e KondZilla terão novos conteúdos originais no YouTube

Programas estrearão em 2021 na plataforma

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 11:25
O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
O YouTube anunciou nesta quinta-feira (5) durante o Brandcast 2020 quatro novos conteúdos originais de criadores brasileiros. Dentre eles estão o produtor musical KondZilla e o humorista Whindersson Nunes. Os demais são os originais dedicados a Galinha Pintadinha e ao canal Porta dos Fundos.
O projeto original com Nunes tem estreia prevista para o segundo trimestre de 2021. Será a segunda temporada da série "Whindersson Nunes - Próxima parada". Depois de percorrer 35 cidades em 12 países, quatro continentes e se apresentar para 150 mil pessoas, ele voltará a viajar, agora com amigos, em busca de lugares não tão conhecidos pelos brasileiros.
Ao longo do percurso, vai conhecer pessoas que vão guiá-lo pelos segredos e belezas escondidas de cada região.
No quarto trimestre de 2021, KondZilla estreará o "The Beat Diaspora", um documentário em formato de série que destacará os gêneros musicais do hemisfério sul por meio da conexão e influência da Afrobeat. O projeto vai reunir vozes que inspiraram esse movimento musical.

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Já o Porta dos Fundos, maior canal de humor do país, apresentará ao público o reality "Futuro Ex-Porta", em que a equipe do Porta dos Fundos escolherá, dentre os candidatos selecionados para participar do programa, um novo talento para ingressar o time do Porta. Será a oportunidade de revelar novos talentos pelos quatro cantos do país. A ideia é estrear no quarto trimestre e as gravações começarão em março de 2021.
A terceira temporada da Galinha Pintadinha Mini mostrará as aventuras da galinha e de sua família em um mundo colorido e animado. Nos contos, estarão presentes temas como curiosidade, trabalho em equipe, compaixão, autocontrole e empatia. Estreará no segundo semestre de 2021.

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