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Cinema

Trajetória da cantora Baby do Brasil será retratada em documentário

Dirigido por Rafael Saar, 'Apopcalipse Segundo Baby' é uma coprodução do Canal Brasil com a Dilúvio Filmes e chegará em 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:36

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:36

A cantora Baby do Brasil
A cantora Baby do Brasil Crédito: Globo/Divulgação
Uma das grandes cantoras brasileiras, Baby do Brasil terá sua trajetória pessoal e artística retratada no documentário Apopcalipse Segundo Baby, de Rafael Saar. Uma coprodução do Canal Brasil com a Dilúvio Filmes, o longa-metragem tem estreia programada para 2022. "Esse filme vai mostrar, com muita verdade, a Baby de verdade, ou melhor a Baby da Verdade", afirma a cantora.
"Esse filme é sobre a minha trajetória no planeta Terra, até o momento, traz cenas reais e profundas da minha vida", afirma Baby sobre a produção, destacando o trabalho do jovem diretor e que "não tem barreiras e, nenhum compromisso a não ser com a fidelidade dos fatos".
O documentário, acompanha a cantora, ícone da contracultura e do movimento hippie brasileiro, desde 2008, registrando seu retorno aos palcos. Houve também um extenso trabalho de pesquisas de imagens de acervo e remonta, ao lado da protagonista, parte de sua trajetória, desde a infância em Niterói (RJ), passando pela ponte cujas marquises fizeram as vezes de moradia para a cantora em um momento de sua vida, passando pelo caminho de Santiago de Compostela (Espanha), tradicional rota de peregrinação religiosa, até a vida com os Novos Baianos e os trios elétricos - ela foi precursora no carnaval de rua de Salvador.
"Ele (Rafael Saar) acompanha a minha trajetória desde menina e essa fidelidade na mistura do meu lado espiritual, tão forte na minha vida, com o meu lado natural, me cativaram para caminharmos juntos nesse roteiro de vida apopcalíptico."
O filme traz ainda encontros com Elza Soares e Ademilde Fonseca - suas duas maiores influências na música - além, claro, dos eternos companheiros dos Novos Baianos.

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