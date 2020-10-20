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Tico e Teco terá versão live action em plataforma de streaming

Filme da animação de sucesso dos anos 90 foi escrito pelos roteiristas da série 'How I Met Your Mother'

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:17
Tico e Teco
Tico e Teco Crédito: Divulgação/Disney
O desenho Tico e Teco ganhará uma versão live action para o catálogo da Disney+, plataforma de streaming da Disney que chegará ao Brasil em novembro deste ano. Segundo o site The Insider, a produção irá começar a ser feita na próxima primavera, em Los Angeles, na Califórnia.
O filme foi escrito pela dupla de roteiristas da série How I Met Your Mother, Dan Gregor e Doug Mand. A produção será feita por David Hoberman e Todd Lieberman, que produziram Os Muppets e A Bela e a Fera. Já a direção estará por conta de Akiva Schaffer.
Os detalhes do enredo estão sendo mantidos em segredo, mas o que foi divulgado é que não será uma história original e nem de detetive.

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A série original, que tem o título de Chip'n Dale: Rescue Rangers, nos Estados Unidos, estreou no Disney Channel em 4 de março de 1989 e contava a história de Tico e Teco que começaram uma agência de detetives. Os personagens cuidavam de crimes "pequenos demais" para a polícia lidar, geralmente com outros animais como seus clientes.
O último episódio foi transmitido em novembro de 1990. Três anos depois, as reprises fizeram sucesso na programação da Disney, e acabou desembarcando também no Brasil, conseguindo grande êxito com as repetições que foram exibidas no programa TV Globinho da Rede Globo.

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