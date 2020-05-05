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Cinema

Saga 'Star Wars' vai ganhar um novo filme com direção de Taika Waititi

Novidade deve acontecer após 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 10:32

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 10:32

Filme
Cena do filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker" Crédito: Disney/Divulgação
Depois de nove filmes e spinoffs, a saga "Star Wars" ganhará mais um capítulo. Isso porque a Disney, que é dona da produtora Lucasfilm, revelou nesta segunda-feira (4) que um novo longa-metragem vem por aí.
Elenco, sinopse e datas, obviamente, não foram revelados, mas a tendência é que chegue a partir de 2022 aos cinemas.
O diretor Taika Waititi, que conquistou um Oscar em 2020 pelo roteiro adaptado de "Jojo Rabbit", foi o escolhido para gerenciar o novo projeto. O roteiro será dividido entre ele e Krysty Wilson-Cairns, o mesmo que escreveu o filme "1917", de Sam Mendes.
O novo diretor de Star Wars é o responsável por outra franquia de sucesso, a de Thor para a Marvel. Ele escreve e dirige o quarto filme da saga: "Thor: Love and Thunder", que deve chegar no ano que vem. Ele já havia dirigido o terceiro filme do herói interpretado por Chris Hemsworth.

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Em dezembro de 2019, estreou nos cinemas "Star Wars: A Ascensão Skywalker", nono e até então último filme do universo criado por George Lucas nos anos 1970. A primeira das três trilogias que compõem a saga revelou ao mundo três astros: Mark Hamill, Carrie Fisher e, principalmente, Harrison Ford.

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