Saga 'Star Wars' vai ganhar um novo filme com direção de Taika Waititi

Cena do filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker" Crédito: Disney/Divulgação

Depois de nove filmes e spinoffs, a saga "Star Wars" ganhará mais um capítulo. Isso porque a Disney, que é dona da produtora Lucasfilm, revelou nesta segunda-feira (4) que um novo longa-metragem vem por aí.

Elenco, sinopse e datas, obviamente, não foram revelados, mas a tendência é que chegue a partir de 2022 aos cinemas.

O diretor Taika Waititi, que conquistou um Oscar em 2020 pelo roteiro adaptado de "Jojo Rabbit", foi o escolhido para gerenciar o novo projeto. O roteiro será dividido entre ele e Krysty Wilson-Cairns, o mesmo que escreveu o filme "1917", de Sam Mendes.

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Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

O novo diretor de Star Wars é o responsável por outra franquia de sucesso, a de Thor para a Marvel. Ele escreve e dirige o quarto filme da saga: "Thor: Love and Thunder", que deve chegar no ano que vem. Ele já havia dirigido o terceiro filme do herói interpretado por Chris Hemsworth.