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Nas telas

Robert Downey Jr. diz que não vai mais viver Homem de Ferro no cinema

O ator, que interpreta o Homem de Ferro dos cinemas, confirmou em uma entrevista ao podcast SmartLess que não retornará ao Universo Cinematográfico Marvel

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 08:42
Robert Downey Jr afirmou que não viverá mais o homem de ferro nas telas
Robert Downey Jr afirmou que não viverá mais o homem de ferro nas telas Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O ator Robert Downey Jr., 55, que interpreta o Homem de Ferro dos cinemas, não deverá mais ser visto neste papel. Isso porque o próprio confirmou em uma entrevista ao podcast SmartLess que não retornará ao Universo Cinematográfico Marvel.
Quando o apresentador o indagou sobre a lentidão dos estúdios com relação ao momento em que vivemos e futuras produções, o ator respondeu revelou sua decisão. "No que me diz respeito, pendurei minhas armas e estou pronto para deixar isso para lá", disse.
O astro se disse ansioso para ver como seria o futuro da Marvel. "Também acho que a Marvel está nessa jornada agora, eles estão tentando um monte de outras coisas. Estou animado para ver como tudo isso vai dar."
E a vontade de sair dos holofotes em nada tem a ver com dinheiro. Em 2019, faturou, nada mais, nada menos do que R$ 282 milhões com o filme "Vingadores: Ultimato", no qual vive o protagonista. A informação é da revista Forbes.
No contrato, segundo a publicação, o ator ganhou um salário de R$ 20 milhões para atuar no longa como Tony Stark. Porém, ele também teria direito a receber 8% do valor arrecadado em bilheteria. E como a bilheteria do filme já era a segunda maior do mundo em maio daquele ano, só atrás de "Avatar", ele ganhou o equivalente a R$ 282 milhões.
Foi em 2008 que Downey estrelou seu primeiro filme da Marvel. O papel foi em "Homem de Ferro". "Vingadores: Ultimato" ultrapassou "Titanic" em vendas e também foi o filme mais rápido a atingir US$ 1 bilhão, o equivalente pela cotação atual a R$ 5,35 bilhões. Precisou de apenas 11 dias para que isso ocorresse.

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