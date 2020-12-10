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Novo trailer de 'Cobra Kai' resgata franquia de 'Karate Kid'

Série lançada no YouTube tem terceira temporada confirmada pela Netflix em 2021

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 17:52
Cobra Kai: Série lançada no YouTube tem terceira temporada confirmada pela Netflix em 2021
Cobra Kai: Série lançada no YouTube tem terceira temporada confirmada pela Netflix em 2021 Crédito: NETFLIX
Após as duas temporadas de sucesso, lançadas no YouTube, a série Cobra Kai, teve trailer divulgado da terceira temporada na Netflix. A produção narra os acontecimentos de Karate Kid e se passa 30 anos depois da franquia de filmes, estrelada por William Zabka, no papel de Johnny Lawrence e Ralph Macchio, como Daniel LaRusso.
No trailer, os efeitos de uma briga entre dojos da escola marca a todos e deixa o jovem Miguel ferido. Enquanto Daniel volta a relembrar do passado, Johnny persegue sua redenção. Tudo está em jogo, entre alunos e senseis.
Com produção executiva de Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett, a quarta temporada de Cobra Kai também está confirmada.
Assista ao trailer:

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