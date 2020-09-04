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Cinema

Novo trailer de '007: Sem Tempo para Morrer' chega com ação e novos veículos

Daniel Craig retorna ao papel principal e Rami Malek interpreta o vilão Safin; Agente pilota misto de avião e submarino

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 13:01
Daniel Craig retorna ao papel do Agente 007, no filme
Daniel Craig retorna ao papel do Agente 007, no filme "007: Sem Tempo Para Morrer" Crédito: Universal/Divulgação
A produção do filme 007: Sem Tempo Para Morrer divulgou nesta quarta, 3, novo trailer repleto de cenas de ação, com o agente James Bond.
Mais uma vez no papel principal, o ator Daniel Craig retorna com Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Naomie Harris. O vilão Safin é interpretado por Rami Malek, Lashana Lynch é a nova agente 00 e Ana de Armas, a Bond Girl.
Em uma cena, o trailer mostra um avião que se transforma em submarino. "Você já pilotou um desses", pergunta Bond.
O filme tem estreia prevista para 11 de novembro. Assista ao trailer:

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