Novo trailer de '007: Sem Tempo para Morrer' chega com ação e novos veículos

Daniel Craig retorna ao papel do Agente 007, no filme "007: Sem Tempo Para Morrer" Crédito: Universal/Divulgação

A produção do filme 007: Sem Tempo Para Morrer divulgou nesta quarta, 3, novo trailer repleto de cenas de ação, com o agente James Bond.

Mais uma vez no papel principal, o ator Daniel Craig retorna com Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Naomie Harris. O vilão Safin é interpretado por Rami Malek, Lashana Lynch é a nova agente 00 e Ana de Armas, a Bond Girl.

Em uma cena, o trailer mostra um avião que se transforma em submarino. "Você já pilotou um desses", pergunta Bond.