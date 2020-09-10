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Streaming

Netflix anuncia documentário sobre grupo de k-pop Blackpink

'Light Up The Sky' estreia na plataforma em 14 de outubro e irá mostrar bastidores de gravações e shows

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 10:22
O grupo Blackpink no clipe de
O grupo Blackpink no clipe de "Kill This Love" Crédito: Reprodução/YouTube
Blackpink, um dos grupos de k-pop de grande sucesso da atualidade, vai ganhar um documentário na Netflix, com estreia prevista para 14 de outubro. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 8, nas redes sociais da plataforma de streaming.
O documentário Light Up The Sky irá mostrar momentos inéditos de bastidores de gravações e apresentações em shows bem como imagens das rotinas pessoais das integrantes Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé.

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Cenas do backstage do clipe How You Like That e das parcerias do grupo gravadas com Lady Gaga, na música Sour Candy, e Selena Gomez, com a canção Ice Cream, serão exibidas.
Além disso, a Netflix compartilhou no Twitter que irá disponibilizar ícones do quarteto sul-coreano para serem usados como avatares nos perfis dos usuários da plataforma.

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