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Televisão

MTV estreia a série Deu Positivo, que retrata pessoas que vivem com HIV

No Dia Mundial de Luta Contra o HIV e a Aids, MTV exibe doc-reality, em três episódios, a partir desta terça, 1º, às 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 20:02

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 20:02

Cena da série Deu Positivo, da MTV
Cena da série Deu Positivo, da MTV Crédito: Cine Group
Um momento para refletir sobre o mundo e a saúde e a luta contra uma das piores doenças já surgidas é o que pede o Dia Mundial de Luta Contra o HIV e a Aids, que ocorre em 1º de dezembro. Tendo essa data como base, a MTV estreia nesta terça, às 20h, a série "Deu Positivo", que é um projeto idealizado pela Vbrand e coproduzido com a Cine Group para a farmacêutica GSK/ViiV Healthcare.
Dirigida por Jorge Brivilati, a produção foi gravada durante a pandemia, respeitando todos os protocolos exigidos pelas autoridades da saúde, por causa da pandemia de covid-19.
Composta por três episódios, a série traz depoimentos reais de pessoas que vivem com o HIV. Elas contam suas histórias de vida e como precisam aprender a lidar com estigmas e preconceitos que, infelizmente, ainda nos dias atuais, persistem.
No primeiro episódio deste doc-reality, o multiartista Victor Bebiano, de 23 anos, mostra como é sua vida e como, recentemente, decidiu tornar público que vive com HIV. No segundo, a história do potiguar André Araújo, de 32 anos, que veio para São Paulo para expandir seus horizontes e teve de lidar com o diagnóstico de HIV positivo. E, no último, Emer Conatus, de 26 anos, que vive com HIV e procura educar sobre o tema.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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