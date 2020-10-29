'Melodiário' é atração da mostra Metrópolis Reconecta

Cena do documentário " Melodiário", de Marcos Valério Guimarães Crédito: Reprodução/Facebook

Poeta da música, conhecido especialmente por fundir o erudito a elementos do folclore, em especial o congo, Jaceguay Lins teve sua obra revisitada no documentário "Melodiário" (2015), de Marcos Valério Guimarães, que ganha exibição a partir desta quinta-feira (29), às 18h30, dentro da mostra virtual "Metrópolis Reconecta".

Cine Metrópolis. Nesta quinta, também às 18h30, haverá um bate-papo virtual com a presença de Marcos Valério Guimarães, da professora da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), Paula Galama, e do escritor e pesquisador em arqueologia da imagem e da palavra, Fabricio Fernandes. O curta-metragem será apresentado gratuitamente até 4 de novembro, no YouTube doNesta quinta, também às 18h30, haverá um bate-papo virtual com a presença de Marcos Valério Guimarães, da professora da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames),, e do escritor e pesquisador em arqueologia da imagem e da palavra,

O debate, que contará com a participação dos internautas enviando perguntas, será gravado e ficará disponível nas redes sociais do cineclube da Ufes.

Poético e com imagens abstratas - fruto de uma extensa pesquisa de Marcos Valério -, "Melodiário" deve ser visto como um ensaio sobre a obra musical e cinematográfica de Jaceguay Lins (1947-2004). Artista de vanguarda, Lins compôs trilhas sonoras e músicas para grandes obras do cinema nacional. Pernambucano, viveu no Espírito Santo a partir da década de 1980, onde aprofundou suas pesquisas sobre a cultura popular, reunidas no álbum que dá nome ao filme.

ANTENADOS

O foco é exibir projetos que compõem o cinema brasileiro contemporâneo, com especial atenção a obras produzidas no Espírito Santo. "Com a mostra, esperamos criar uma conexão ainda maior com o público capixaba, tanto com quem faz como com quem assiste o cinema nacional. Não é um formato de lançamentos, mas sim uma oportunidade de registrar um 'outro olhar' para produções que merecem uma visibilidade maior, especialmente os títulos produzidos no Estado", garante Vitor Graize, programador do Cine Metrópolis e curador da mostra.

Cena do documentário "Melodiário", atração desta semana do "Metrópolis e Crédito: Reprodução/YouTube

"Ainda não temos uma programação fechada. A escolha de 'Melodiário', por exemplo, casa perfeitamente com a semana que marca o Dia do Patrimônio Audivosual. Estamos em um contexto de Cinemateca Brasileira fechada há mais de 300 dias, com um grande prejuízo para a memória do nosso audiovisual. Neste contexto, propomos um filme que retrata a obra, e a memória, de um grande artista. O filme é um ensaio, visual e sonoro, sobre a obra de Jaceguay Lins", defende.

De acordo com Graize, o "Metrópolis Reconecta" é o "embrião" de vários outros projetos que estão por vir. "O frequentador do Metrópolis é fiel e busca um contato diferente com as obras audiovisuais. Por conta disso, estamos levando os debates da mostra para uma plataforma onde eles possam participar. O evento serve para que nos reencontremos com esse público, já pensando em uma futura volta às projeções presenciais. Estamos planejando exibições virtuais em outros dias da semana, com longas brasileiros e internacionais. Mesmo após o retorno do cinema, será importante manter as sessões on-line com uma nova forma de exibição", complementa.

"METRÓPOLIS RECONECTA"