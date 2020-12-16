Grey's Anatomy estreia em fevereiro no Brasil com episódio sobre chegada da Covid

Ellen Pompeo em cena de Grey's Anatomy Crédito: Divulgação/ABC

A 17ª temporada de Grey's Anatomy chega ao Brasil pelo Sony Channel no ano que vem. A estreia é dia 9 de fevereiro, às 21h.

Nos Estados Unidos, a produção chegou à TV no início de novembro com uma surpresa: o retorno de Derek Shepherd, médico vivido pelo ator Patrick Dempsey.

As novas histórias envolvendo Meredith Grey (Ellen Pompeo) se passam em abril deste ano e serão diretamente impactadas pela pandemia do novo coronavírus. Logo no início, Grey se vê diante do dilema de se recuperar da doença ou cuidar de seus pacientes.

Já na estreia, a série mostra todas as mudanças e protocolos adotados pelo hospital para receber os pacientes infectados. Em um dos episódios, uma vítima de um incêndio fica entre as emergências de Covid, retratando um pouco de como os médicos lidam com as escolhas no dia a dia.

(ALERTA DE SPOILER: A partir daqui, há informações do que acontece na trama)