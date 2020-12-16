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Televisão

Grey's Anatomy estreia em fevereiro no Brasil com episódio sobre chegada da Covid

Início da 17ª temporada terá capítulo duplo e protagonista doente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:17

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:17

Ellen Pompeo em cena de Grey's Anatomy
Ellen Pompeo em cena de Grey's Anatomy Crédito: Divulgação/ABC
A 17ª temporada de Grey's Anatomy chega ao Brasil pelo Sony Channel no ano que vem. A estreia é dia 9 de fevereiro, às 21h.
Nos Estados Unidos, a produção chegou à TV no início de novembro com uma surpresa: o retorno de Derek Shepherd, médico vivido pelo ator Patrick Dempsey.
As novas histórias envolvendo Meredith Grey (Ellen Pompeo) se passam em abril deste ano e serão diretamente impactadas pela pandemia do novo coronavírus. Logo no início, Grey se vê diante do dilema de se recuperar da doença ou cuidar de seus pacientes.
Já na estreia, a série mostra todas as mudanças e protocolos adotados pelo hospital para receber os pacientes infectados. Em um dos episódios, uma vítima de um incêndio fica entre as emergências de Covid, retratando um pouco de como os médicos lidam com as escolhas no dia a dia.

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(ALERTA DE SPOILER: A partir daqui, há informações do que acontece na trama)

Derek Shepherd (Patrick Dempsey), que morreu na 11ª temporada da série após um acidente de carro, aparece em uma espécie de sonho de Meredith (Ellen Pompeo). Ao final do primeiro episódio duplo, a protagonista surge desacordada no estacionamento do hospital e alucina estar em uma praia, quando ouve alguém chamá-la. Ao se virar, Derek acena para ela.

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