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Cinema

Filme brasileiro sobre carro que interage com humanos irá para o Festival de Roterdã

Dirigido por Renata Pinheiro, 'Carro Rei' mistura fantasia e realismo para contar a história de Uno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:19

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:19

Imagem do longa
Imagem do longa "Carro Rei" Crédito: Divulgação
O longa nacional "Carro Rei", da diretora Renata Pinheiro, foi selecionado e fará sua estreia mundial no Festival de Roterdã, que acontecerá entre os dias 1º a 7 de fevereiro de 2021.
O filme adota fantasia e realismo para contar a história de Uno (Luciano Pedro Jr), que tem esse nome em referência ao carro em que nasceu, a caminho da maternidade, em Caruaru (PE).
O automóvel é considerado como um melhor amigo pelo jovem, e quando uma nova lei proíbe a circulação de carros antigos, Uno busca uma solução com seu tio, o mecânico com ideias mirabolantes Zé Macaco (Matheus Nachtergaele). Juntos, os dois transformam o antigo automóvel no Carro Rei, que interage com humanos, se comunicando e demonstrando sentimentos.
Para a diretora, que assina o roteiro com Sergio Oliveira e Leo Pyrata, o longa pretende discutir o apego "exagerado" dos brasileiros aos automóveis
"Os carros particulares ocupam as ruas, as mentes e os planos dos governantes: são mais que veículos, são tratados com mais regalias que os transeuntes", diz Renata Pinheiro em comunicado enviado à imprensa. "Essa importância desproporcional dos automóveis na sociedade brasileira, pode ser fruto de uma falsa crença que o carro é um símbolo de ascensão social e prosperidade".
Os atores Jules Elting, Clara Pinheiro, Adélio Lima e Ane Oliva também participam do elenco principal, enquanto Tavinho Teixeira faz a voz do Carro Rei.

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