Fãs lamentam ausência de Lupita Nyong'o entre indicados do Oscar 2020

Lupita Nyong'o no filme "Nós" Crédito: Divulgação

Os fãs de Lupita Nyong'o estão indignados com o fato de o desempenho da atriz no filme Us (Nós) não ter sido reconhecido nas indicações ao Oscar de 2020. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 13. A atriz, que interpretou Adelaide Wilson e a doppelganger Red no longa-metragem de terror, era uma das apostas para a categoria de melhor atriz devido à performance dupla.

Espectadores ansiavam pelo segundo Oscar dela, que venceu em 2014 como atriz coadjuvante por 12 Anos de Escravidão. Lupita foi nomeada para o Critics' Choice Awards, cuja cerimônia de premiação ocorreu na noite deste domingo, 12, mas quem venceu foi Renée Zellweger pelo filme Judy: Muito Além do Arco-Íris.

Na lista de indicados deste ano ao Oscar, as concorrentes para melhor atriz são Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (História de um Casamento), Saoirse Ronan (Adoráveis Mulheres), Charlize Theron (O Escândalo) e Renée Zellweger (Judy: Muito Além do Arco-Íris).

Houve quem acusou a Academia de ser racista por deixar Lupita de fora da premiação. "Você está me dizendo que a Academia indicou Scarlett Johansson duas vezes, mas não deu a Lupita Nyong'o uma nomeação quando ela deu uma das melhores performances do ano e tecnicamente interpretou dois personagens que eram bem diferentes no mesmo filme? Chame isso do que é. Racismo", comentou um internauta.

you are telling me the academy nominated scarjo TWICE but didnt give lupita nyongo one nomination when she gave one of the best performances of the year and technically played two characters that were totally different in the same movie? call it what it is. racism — ???????? (@siriusclaw) 13 de janeiro de 2020

lupita nyong'o fora do oscar só pra provar o q todo mundo já sabe



bando de racista — arizona ? (@proletariane) 13 de janeiro de 2020

Lupita Nyongo foi o Oscar que te perdeu. pic.twitter.com/A8HcOvyASa — heroina do lixo (@dcucomics) 13 de janeiro de 2020

#Oscars O Oscar tinha a faca e o queijo na mão pra entregar uma das cerimônias mais diversas em tempo. Podendo indicar Lupita Nyong'o, Awkwafina, Shuzhen Zhao, Jennifer Lopez, Song Kang-Ho ou qualquer atriz de Parasite. Infelizmente não foi o que aconteceu pic.twitter.com/o8StEqpmA9 — Pedro Cardotes e Carpetes (@CardotePedro) 13 de janeiro de 2020