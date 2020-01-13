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Premiação

Fãs lamentam ausência de Lupita Nyong'o entre indicados do Oscar 2020

Artista interpretou duas personagens no filme 'Nós' e era uma aposta para a categoria de melhor atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:21

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:21

Lupita Nyong'o no filme "Nós" Crédito: Divulgação
Os fãs de Lupita Nyong'o estão indignados com o fato de o desempenho da atriz no filme Us (Nós) não ter sido reconhecido nas indicações ao Oscar de 2020. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 13. A atriz, que interpretou Adelaide Wilson e a doppelganger Red no longa-metragem de terror, era uma das apostas para a categoria de melhor atriz devido à performance dupla.
Espectadores ansiavam pelo segundo Oscar dela, que venceu em 2014 como atriz coadjuvante por 12 Anos de Escravidão. Lupita foi nomeada para o Critics' Choice Awards, cuja cerimônia de premiação ocorreu na noite deste domingo, 12, mas quem venceu foi Renée Zellweger pelo filme Judy: Muito Além do Arco-Íris.

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Na lista de indicados deste ano ao Oscar, as concorrentes para melhor atriz são Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (História de um Casamento), Saoirse Ronan (Adoráveis Mulheres), Charlize Theron (O Escândalo) e Renée Zellweger (Judy: Muito Além do Arco-Íris).
Houve quem acusou a Academia de ser racista por deixar Lupita de fora da premiação. "Você está me dizendo que a Academia indicou Scarlett Johansson duas vezes, mas não deu a Lupita Nyong'o uma nomeação quando ela deu uma das melhores performances do ano e tecnicamente interpretou dois personagens que eram bem diferentes no mesmo filme? Chame isso do que é. Racismo", comentou um internauta.

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