'Confissões de Uma Garota Excluída', de Thalita Rebouças, vai virar filme da Netflix

Thalita Rebouças Crédito: João Cotta/Globo

O livro "Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-Amada e (Um Pouco) Dramática", de Thalita Rebouças, vai ganhar uma versão cinematográfica. O anúncio foi feito durante o Tudum, festival sobre as atrações da Netflix, nesta quinta-feira (5).

O filme vai contar no elenco com as atrizes Klara Castanho, 20, Kíria Malheiros, 16, Júlia Gomes, 18, e Fernanda Concon, 18. Durante o evento, elas comentaram que as gravações estão ocorrendo durante a pandemia e que tiveram de fazer a preparação de modo remoto.

"É um dos meus livros preferidos", afirmou a autora. "Todo mundo me pede: 'Tem que virar filme."

A escritora também revelou que o filme "Pai em Dobro", que ela criou para a plataforma de streaming, vai virar livro, seguindo o processo inverso ao que ela estava acostumada. O filme, que já está gravado, ainda não teve a data de estreia confirmada.

"Foi a primeira história que nasceu filme na minha cabeça, mas eu sou dos livros, então por que não?", disse Thalita, que antecipou que a pré-venda começa já na sexta-feira (6). As vendas começam no próximo dia 20.

O filme é protagonizado por Maisa Silva, 18, Eduardo Moscovis, 52, e Marcelo Médici, 48. "O personagem do Du em 'Bom Dia, Verônica' não tem nada a ver com quem ele é no nosso filme, ele é um amor", brincou Maisa.