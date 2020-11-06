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Do papel pra telinha

'Confissões de Uma Garota Excluída', de Thalita Rebouças, vai virar filme da Netflix

Autora também transformou filme 'Pai em Dobro' em livro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 11:19

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:19

Thalita Rebouças
Thalita Rebouças Crédito: João Cotta/Globo
O livro "Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-Amada e (Um Pouco) Dramática", de Thalita Rebouças, vai ganhar uma versão cinematográfica. O anúncio foi feito durante o Tudum, festival sobre as atrações da Netflix, nesta quinta-feira (5).
O filme vai contar no elenco com as atrizes Klara Castanho, 20, Kíria Malheiros, 16, Júlia Gomes, 18, e Fernanda Concon, 18. Durante o evento, elas comentaram que as gravações estão ocorrendo durante a pandemia e que tiveram de fazer a preparação de modo remoto.
"É um dos meus livros preferidos", afirmou a autora. "Todo mundo me pede: 'Tem que virar filme."
A escritora também revelou que o filme "Pai em Dobro", que ela criou para a plataforma de streaming, vai virar livro, seguindo o processo inverso ao que ela estava acostumada. O filme, que já está gravado, ainda não teve a data de estreia confirmada.
"Foi a primeira história que nasceu filme na minha cabeça, mas eu sou dos livros, então por que não?", disse Thalita, que antecipou que a pré-venda começa já na sexta-feira (6). As vendas começam no próximo dia 20.

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O filme é protagonizado por Maisa Silva, 18, Eduardo Moscovis, 52, e Marcelo Médici, 48. "O personagem do Du em 'Bom Dia, Verônica' não tem nada a ver com quem ele é no nosso filme, ele é um amor", brincou Maisa.
A produção mostra a personagem Vicenza, que passou a vida inteira em uma comunidade hippie. Ao completar 18 anos, ela decide ir para "o mundo real" e procurar o pai.

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